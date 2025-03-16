曹興誠八不居士》川普盛讃魏哲家 藍營醜化台灣英雄

台美關係的升級，重挫了中共對台的文功武嚇。於是中共命令他們養在台灣的走狗，開始對台積電狂吠亂罵；鍾小平跑去提告魏哲家犯了「內亂外患」罪，趙少康說要把魏哲家「抓去關」。

◎ 曹興誠

台積電董事長魏哲家本年3月3日與川普在白宮會晤，宣布在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資1000億美元。

台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼擴大投資美國。（路透檔案照）

川普盛讃魏哲家為當時房內最重要的人，並指出台積電的晶片生產為美國未來AI 產業發展的基礎。

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台積電擴大投資美國 深化台美關係

這件事為美、台關係帶來了重大的突破：



1. 既然台積電的生產攸關美國AI 產業的前途，維護台積電的安全就成為美國核心利益，美國當然不容中共武力犯台。

2. 台積電對美國的巨額投資，讓美國、台灣成為重要的技術合作夥伴，加深了美台已有的經濟合作關係。

3. 魏哲家和川普，以後可以隨時溝通，讓台灣對美外交可以「直達天聽」；這是台美外交上的重大突破。



4. 美國投資界領袖如巴非特，過去由於台灣地緣政治上的風險，不敢投資台積電。台積電生產基地多元化，地緣風險降低，將能增加世界各地投資機構對投資台積電的興趣，有助於台積電未來持續的成長。

出於對魏董事長的禮讚，我用app BeCasso 替魏董事長畫了一個素描。（取自貼文）

出於對魏董事長的禮讚，我用app BeCasso 替魏董事長畫了一個素描，如圖。

這張素描顯示了魏董事長厚重、篤實、和善、智慧，是台灣人的典型，光芒四射。

台美關係的升級，重挫了中共對台的文功武嚇。於是中共命令他們養在台灣的走狗，開始對台積電狂吠亂罵；鍾小平跑去提告魏哲家犯了「內亂外患」罪，趙少康說要把魏哲家「抓去關」。這些人聽命於中共行事，已經毫不掩飾，還一再扭曲事實，侮辱台灣人的智商。

會中吳子假嘲笑魏哲家董事長是「醜胖子」，徐巧芯和郭歪亮在一旁聽了開懷大笑。（取自貼文）

昨天（0315）徐巧芯找了吳子假、郭歪亮去開茶點會，還違法發放小物賄絡選民。會中吳子假嘲笑魏哲家董事長是「醜胖子」，徐巧芯和郭歪亮在一旁聽了開懷大笑。（見圖）

徐巧芯找名嘴助陣 嘲笑魏是醜胖子

徐巧芯找了兩個賤嘴來助陣，希望勸她的選民出來反罷免；結果只證明了她和這些賤嘴物以類聚，演出了一齣醜化台灣英雄的惡劇。

松信區的選民，請出來聯署罷免徐巧芯。讓這樣沒教養的立委，每年吃喝掉我們近千萬的納税錢，是我們的恥辱，讓我們憤怒！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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