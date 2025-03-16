晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》川普盛讃魏哲家 藍營醜化台灣英雄

台美關係的升級，重挫了中共對台的文功武嚇。於是中共命令他們養在台灣的走狗，開始對台積電狂吠亂罵；鍾小平跑去提告魏哲家犯了「內亂外患」罪，趙少康說要把魏哲家「抓去關」。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/03/16 17:50

◎ 曹興誠

台積電董事長魏哲家本年3月3日與川普在白宮會晤，宣布在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資1000億美元。

台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼擴大投資美國。（路透檔案照）台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼擴大投資美國。（路透檔案照）

川普盛讃魏哲家為當時房內最重要的人，並指出台積電的晶片生產為美國未來AI 產業發展的基礎。

台積電擴大投資美國 深化台美關係

這件事為美、台關係帶來了重大的突破：

1. 既然台積電的生產攸關美國AI 產業的前途，維護台積電的安全就成為美國核心利益，美國當然不容中共武力犯台。

2. 台積電對美國的巨額投資，讓美國、台灣成為重要的技術合作夥伴，加深了美台已有的經濟合作關係。

3. 魏哲家和川普，以後可以隨時溝通，讓台灣對美外交可以「直達天聽」；這是台美外交上的重大突破。

4. 美國投資界領袖如巴非特，過去由於台灣地緣政治上的風險，不敢投資台積電。台積電生產基地多元化，地緣風險降低，將能增加世界各地投資機構對投資台積電的興趣，有助於台積電未來持續的成長。

出於對魏董事長的禮讚，我用app BeCasso 替魏董事長畫了一個素描。（取自貼文）出於對魏董事長的禮讚，我用app BeCasso 替魏董事長畫了一個素描。（取自貼文）

出於對魏董事長的禮讚，我用app BeCasso 替魏董事長畫了一個素描，如圖。

這張素描顯示了魏董事長厚重、篤實、和善、智慧，是台灣人的典型，光芒四射

台美關係的升級，重挫了中共對台的文功武嚇。於是中共命令他們養在台灣的走狗，開始對台積電狂吠亂罵；鍾小平跑去提告魏哲家犯了「內亂外患」罪，趙少康說要把魏哲家「抓去關」。這些人聽命於中共行事，已經毫不掩飾，還一再扭曲事實，侮辱台灣人的智商。

會中吳子假嘲笑魏哲家董事長是「醜胖子」，徐巧芯和郭歪亮在一旁聽了開懷大笑。（取自貼文）會中吳子假嘲笑魏哲家董事長是「醜胖子」，徐巧芯和郭歪亮在一旁聽了開懷大笑。（取自貼文）

昨天（0315）徐巧芯找了吳子假、郭歪亮去開茶點會，還違法發放小物賄絡選民。會中吳子假嘲笑魏哲家董事長是「醜胖子」，徐巧芯和郭歪亮在一旁聽了開懷大笑。（見圖）

徐巧芯找名嘴助陣 嘲笑魏是醜胖子

徐巧芯找了兩個賤嘴來助陣，希望勸她的選民出來反罷免；結果只證明了她和這些賤嘴物以類聚，演出了一齣醜化台灣英雄的惡劇。

松信區的選民，請出來聯署罷免徐巧芯。讓這樣沒教養的立委，每年吃喝掉我們近千萬的納税錢，是我們的恥辱，讓我們憤怒！

（作者為聯電創辦人）
本文經授權轉載自曹興誠臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書