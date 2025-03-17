Emmy時間 》惡質抖音中配 阿共扭曲人性的代表

其實我認識很多非常好的中國籍配偶，思想多元、心胸寬容，他們也不想要被武統中配代表，但是他們不能去做什麼，不能公開表態，也不可能去跟武統中配講，不然他們會被舉報，進而被報復。

◎ 胡采蘋

其實我認識很多非常好的中國籍配偶，思想多元、心胸寬容，他們也不想要被武統中配代表，但是他們不能去做什麼，不能公開表態，也不可能去跟武統中配講，不然他們會被舉報，進而被報復。

也有很多非常好的中配 怕被報復不能表態

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖擷取自抖音）

這就是中國人深沉的悲哀。他們被迫要被那些抖音品質看起來就是十八線惡質風格的共產土味配偶代表，但是他們卻失去了改進這種環境的能力，不然就會被報復。他們才是永遠失去了參與政治的能力，對於不滿的事物不可能去改進，無論身在何方，都是被剝奪的人。富察就是一個被報復的對象。

請繼續往下閱讀...

台灣八旗文化總編輯「富察」在2023年3月赴中國探親後，在上海被中國國安單位逮捕關押。（翻攝臉書）

像這群惡質抖音中配，幾乎就是共產黨操縱下扭曲人性的代表，你越縱容、他們越破壞，完全不珍惜自由得來不易。然而你只要處罰了其中一個，其他人就會180度反轉的回來求你、抱大腿，搞不好你還會看到其中一些人開始稱讚台灣、愛台灣。

因為這樣的生存哲學才是他們感到舒服的，被像野狗一樣的對待，被打被揍，舔腳主人，幫主人咬不聽話的人。他們要過這樣的生活才會感覺舒服，才不會害怕，因為擁有自我意識就是會被嚴厲報復的事情。

黑格爾主奴辯證要反轉關係 才能消滅主奴連帶

這就是黑格爾的主奴辯證，主人要依賴奴隸的配合才能成為主人，奴隸得要表現出奴隸的樣子，主人成為主人，但是他們沒有意識到主人才是依賴他的，你要反轉關係，才能消滅主奴連帶。

這類人的主人，不是他，就是你，因為這類人不能沒有主人，到了哪裡他都在找主人。這種情況應該要怎麼抉擇，根本就不困難。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法