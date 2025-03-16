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許美華頻道》藍營場子 竟以嘲笑魏哲家「醜胖子」為樂

國民黨除了只會講「台積電變美積電」，「賴清德送掉台積電」之外，一句具體的評論都說不出來，現在居然上演嘲笑魏哲家「醜胖子」的離譜爛劇。
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/16 08:20

◎ 許美華

我知道國民黨程度很差，但沒想到可以low到這個地步；想罵國民黨都找不出形容詞了，真的讓人驚愕到無言。

「徐巧芯舉辦政策說明會，美麗島電子報董事長吳子嘉說魏哲家是「醜胖子」，長得比他還醜。一旁的國民黨立委徐巧芯、前立委郭正亮笑翻了。 」

美麗島電子報董事長吳子嘉說魏哲家是「醜胖子」。（資料照）美麗島電子報董事長吳子嘉說魏哲家是「醜胖子」。（資料照）

藍營活動的場子，居然一起外貌嘲笑魏哲家是「醜胖子」。我不覺得生氣，只覺得國民黨可笑又可悲。

（實在不想討論外貌，但實話是，魏哲家比吳子嘉、郭正亮、徐巧芯可愛多了，網路說他像天外奇蹟的爺爺，還真的有像）

台灣有幾個人可以像魏哲家一樣，在世界舞台喊水會結凍？（彭博檔案照）台灣有幾個人可以像魏哲家一樣，在世界舞台喊水會結凍？（彭博檔案照）

台積電在全世界是什麼等級的公司？魏哲家在半導體產業是什麼份量的角色？現在，台灣有幾個人可以像魏哲家一樣，在世界舞台喊水會結凍？

半導體這個戰略物資，已經重新改寫國際競賽的遊戲規則，而全球半導體競賽由一個名字定義：就是台積電。
就算再不懂半導體、再不懂國際地緣政治情勢，也知道台積電的重量吧？

結果國民黨的場子，這樣嘲笑魏哲家，國民黨知識藍難道不會覺得丟臉嗎？

國民黨要批評台積電當然可以，讀點書有點基本的半導體常識，就事論事來辯論，都可以。

結果，國民黨除了只會講「台積電變美積電」，「賴清德送掉台積電」之外，一句具體的評論都說不出來，現在居然上演嘲笑魏哲家「醜胖子」的離譜爛劇。

國民黨除了只會講「台積電變美積電」外，一句具體的評論都說不出來，現在居然上演嘲笑魏哲家「醜胖子」的離譜爛劇。（資料照）國民黨除了只會講「台積電變美積電」外，一句具體的評論都說不出來，現在居然上演嘲笑魏哲家「醜胖子」的離譜爛劇。（資料照）

這種事要是發生在國外，是黨主席要出來道歉的嚴重事件。

吳子嘉跟國民黨如果還覺得無所謂，不知道踩到什麼地雷的話，國民黨真的沒救了！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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