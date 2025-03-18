沈榮欽國際視野》G7 外長對中強硬 聲明未提「一個中國」

我們強調維護台海和平穩定的重要性。我們鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。我們也表示支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

◎沈榮欽

對台灣來說，G7 外長聯合聲明的意義在於未提及「一個中國」，展示中國政策的強硬立場。

七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，未提及「一個中國」政策。（美聯社）

對世界鄉民來說，G7 外長會議的最大新聞，反而是，美國國務卿魯比歐抵達加拿大時，接機的地毯如此之小，連水漬都遮不住，讓美國人對加拿大小氣的歡迎方式氣結。

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世界鄉民關注，美國國務卿魯比歐抵達加拿大時，接機地毯如此之小，連水漬都遮不住。（取自貼文）

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G7 外長聯合聲明中提及中國及亞太的部分翻譯：

「我們譴責北韓和伊朗向俄羅斯提供軍事援助，以及中國向俄羅斯提供武器和兩用零件，這些行為是俄羅斯發動戰爭和重建武裝力量的決定性推動者。」

「我們重申致力於維護基於主權、領土完整、和平解決爭端、基本自由和人權的自由、開放、繁榮和安全的印太地區。

我們仍然對東海和南海局勢深感關切，並繼續強烈反對單方面改變現狀的企圖，特別是使用武力和脅迫手段。我們對菲律賓和越南船隻日益頻繁地採取危險動作和水砲，以及在南海透過軍事化和脅迫手段限制航行和飛越自由，違反國際法的行為表示關切。我們強調維護台海和平穩定的重要性。我們鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。我們也表示支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

我們仍然對中國的軍事實力增強以及中國核武庫的持續快速增加感到擔憂。我們呼籲中國參與減少戰略風險的討論，並透過透明度促進穩定。

我們強調，中國不應進行或縱容旨在破壞我們社區安全和民主機構完整性的活動。

我們對中國的非市場政策和做法表示擔憂，這些政策和做法導致了有害的產能過剩和市場扭曲。我們進一步呼籲中國不要採取可能導致供應鏈嚴重中斷的出口管制措施。我們重申，我們不想傷害中國或阻礙其經濟成長，事實上，一個遵守國際規則和規範的不斷發展的中國符合全球的利益。

我們要求北韓根據聯合國安理會所有相關決議，放棄所有核武和任何其他大規模殺傷性武器以及彈道飛彈計畫。我們對北韓加密貨幣竊盜行為表示嚴重關切，並表示需要共同解決。我們呼籲朝鮮立即解決綁架問題。

我們譴責緬甸軍政權對人民的殘酷鎮壓，並呼籲停止一切暴力行為並確保人道援助不受阻礙。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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