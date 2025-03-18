自由開講》產學共創與跨校際研究園區~沙崙科學城的新契機

◎ 林健正

沙崙科學城已經建立了完整的學研機構，包括陽明交大、成功大學醫院、中研院、工研院及國研院等單位進駐，提供強大的學術與研究基礎。然而，學研機構的建立只是第一步，下一階段的重點在於如何積極引進產業，讓科技成果真正落地轉化，創造實際的經濟效益與就業機會。

沙崙科學城已經建立了完整的學研機構。圖為成大沙崙醫院2023年底的奠基典禮，展示醫院模型。（資料照）

目前高鐵特定區規劃面積298.93公頃，其中產業專區47公頃，目前主要作為學研聚落，未來引進產業後，可強化「產學研」三者的融合，避免「只有學研、缺乏產業」的筑波病（Tsukuba Syndrome，即日本筑波科學城過去發展中面臨的產業化不足問題）。

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南科四期的發展契機

南科四期的規劃正是基於高鐵站的區位優勢，有利於北部高科技產業的南移，這將促進南北產業發展的平衡。此外，未來產業成長可能帶來產業外溢效應，促進南部產業的升級與轉型。

新的產業專區將滿足高科技產業的用地需求，特別是台積電的進駐，將帶動半導體、AI、智慧製造等相關企業聚落的形成。台積電不僅是半導體產業的龍頭，也將吸引其供應鏈廠商同步南遷，形成南部科技聚落，促進台灣南北產業的平衡發展。

目前高鐵特定區規劃面積298.93公頃，其中產業專區47公頃，未來引進產業後，可強化「產學研」三者的融合。（資料照，台南市政府提供）

然而，科技產業的競爭力不僅來自於企業本身，更需要依賴強大的學研創新能量與人才培育體系。在這樣的背景下，建議在新設園區規劃「跨校際研究園區」，以發揮關鍵作用，確保沙崙科學城與南科四期之間能夠形成高效的產學合作與技術轉移機制。

高等教育的全球趨勢

全球頂尖大學逐步從傳統的學術研究機構，轉型為科技創新與產業推動的核心。研究型大學不僅提供知識與人才，更積極參與技術創新、產業孵化及區域經濟發展，透過設立大學主導的研究園區（University Research Parks, URPs），連結學術與產業，推動科技轉移與創新創業。

美國麻省理工學院（MIT）與史丹佛大學（Stanford）正是最佳典範。首先，MIT與波士頓的Kendall Square緊密合作，成功吸引Google、Pfizer、Novartis等企業設立研發中心，讓學術研究直接對接產業需求，推動波士頓成為全球生技與AI創新的重鎮；其次，史丹佛研究園區（Stanford Research Park）是全球首創的大學研究園區，培育了HP、Tesla、VMware等高科技企業，並推動矽谷成為全球創新產業的核心。

歐洲、日本與中國的頂尖大學也在加速發展類似的研究園區，例如：劍橋大學的「劍橋科技園」（Cambridge Science Park）是英國最大科技孵化基地，專注於生技、製藥與半導體；東京大學的柏之葉智慧城市（Kashiwa-no-ha Smart City）發展智慧城市、綠能科技與健康醫療，成為日本「超智慧社會」（Society 5.0）的試驗場。此外，北京清華大學的「清華科技園」（TusPark）：亞洲最成功的學研園區之一，已孵化上千家高科技企業。

這些案例表明，大學不再只是培育人才與發表論文的象牙塔，而是科技創新與產業發展的核心推動者。這一全球趨勢，與台灣沙崙科學城擬議中的「跨校際研究園區」所要對應的發展方向。

全球大學研究園區趨勢

傳統大學研究園區通常由單一大學主導，但「跨校際研究園區」的獨特性在於，它是由多所大學與研究機構共同參與的開放式創新生態系，讓不同領域的學術成果能夠交叉應用。 沙崙科學城參考國際頂尖大學研究園區模式，並依據台灣產業發展需求量身，規劃「跨校際研究園區」。其核心價值在於：

（1） 匯聚多所頂尖大學，提升產學合作能量

傳統大學研究園區通常由單一大學主導，但「跨校際研究園區」的獨特性在於，它是由多所大學與研究機構共同參與的開放式創新生態系。這樣的設計將帶來更強的學術與產業鏈結，讓不同領域的學術成果能夠交叉應用，例如將AI技術應用於智慧醫療、將半導體技術導入太空科技、將綠能技術導入淨零碳排場域。

（2） 直接對接台灣科技產業，打造高端技術人才搖籃

沙崙科學城周邊的南科（台南科學園區）、國家太空中心、AI創新應用基地、綠能科技示範場域等產業聚落，將成為「跨校際研究園區」最直接的合作夥伴。

沙崙科學城的「AI創新應用大樓」，招商也一併啟動。（資料照）

舉例而言，透過與台積電、聯發科及南科企業合作，推動高端半導體製造與AI運算技術研發，確保台灣在全球半導體競爭中的領先地位；結合成功大學醫療資源，發展智慧醫療設備、精準醫學與生物製藥，並與國際醫療機構合作。

至於在淨零科技與新能源領域，可以透過綠能技術發展，支援台灣2050淨零碳排目標，打造新能源應用場域，包括太陽能、風能、氫能、智慧電網與儲能技術，實現零碳排研究示範園區。

在太空衛星技術方面，國家太空中心確定進駐沙崙科學城，將與研究園區內的學研機構合作，推動低軌衛星研發、遙測應用、太空通訊與材料技術，提升台灣太空產業的全球競爭力。

國家太空中心確定進駐沙崙科學城；圖為國家太空中心團隊投入獵風者衛星自製任務，在獵風者衛星出發運往發射基地前的合影。（太空中心提供）

（3） 設立創新孵化機制，扶植新創企業

全球成功的大學研究園區，不僅是技術研發基地，也肩負創業孵化器的角色，例如MIT的「The Engine」、史丹佛的「StartX」、劍橋大學的「Cambridge Enterprise」等，都已孵化出無數獨角獸企業。

沙崙的「跨校際研究園區」亦應導入新創加速器，鼓勵學生、研究人員創業，提供資金、技術支援、商業化指導等資源。

此外可以建置企業合作平台，讓企業能夠在園區內設立研發中心，與大學進行產學合作，縮短技術落地時間；而且強化創投與政府補助鏈結，吸引國際風險投資與政府補助資金，確保優秀的創新技術能夠順利進入市場。

（4） 與國際研究園區接軌，推動學術與技術輸出

透過設立「國際研究中心」，沙崙的跨校際研究園區可以與美國麻省理工學院、史丹佛大學、日本東京大學、英國劍橋大學等世界頂尖大學建立合作關係，發展國際聯合研究計畫，讓台灣學術研究能量走向國際市場，並且吸引國際企業在園區內設立研發據點，使沙崙成為亞太地區的科技創新核心。

結論

全球頂尖大學透過經營研究園區，已經成為科技產業發展的關鍵推動力。台灣的沙崙科學城，正面臨一個難得的機遇，透過「跨校際研究園區」讓學術研究更具產業導向，形成科技創新的高效轉化機制，培養高端技術人才， 吸引國際企業與資金，推動學研成果全球化，讓台灣科技實力在國際市場發揮更大影響力

跨校際研究園區可以讓台灣在全球科技競爭中占據關鍵位置，而未來的沙崙不僅將成為台灣的科技創新樞紐，更有機會成為亞洲最重要的產學共創基地之一，加速台灣邁向智慧、淨零與高科技產業的全球領導地位！

（作者為「台灣產業科技推動協會」副理事長、陽明交通大學榮退教授）

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