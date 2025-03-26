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照護線上》沒事就突襲手、腳的癢癢小水泡，用六招避免汗皰疹復發

汗皰疹的色是「很癢的小水泡」，患者可能在手掌、腳掌、與手指、腳趾的側邊，發現會癢、會痛的小水泡。
照護線上

照護線上

2025/03/26 09:30

◎ 白映俞醫師

（取自貼文）（取自貼文）

「每次好像我只要一出國，手掌上就會出現這些好癢的小水泡。」飛機一落地，若真就向來接機的姐姐抱怨著。

姊姊看了一眼若真的手，輕輕鬆鬆地回應：「你還好，只有出國時才會這樣。我覺得我的腳每隔幾個星期就會出現一次這些小水泡，本來想要不理它，不過好像因此而感染了，在皮膚科吃了幾天的藥才好。」

「天啊，原來你也有同樣的狀況，」若真驚呼：「醫生說我的狀況是汗皰疹，所以汗皰疹是遺傳引起的嗎？」

汗皰疹（Pompholyx, Dyshidrosis）是種影響手部和腳部的濕疹變化。

汗皰疹的症狀

汗皰疹的色是「很癢的小水泡」，患者可能在手掌、腳掌、與手指、腳趾的側邊，發現會癢、會痛的小水泡。這些小水泡常常是群聚型的，雖然體積不大，但有種讓人很想抓的搔癢感，還會伴隨著灼熱和刺痛。這樣的水泡不是因病毒感染的帶狀皰疹，不具有傳染性。

（取自貼文）（取自貼文）

在出現小水泡後如果沒有治療，有時水泡會融合成更大的水泡，有的流出液體，這些水泡可以是皮膚的破口，導致細菌、黴菌的侵入而讓手掌、腳底、或手指腳趾感染，腫痛變得更明顯，甚至出現膿包或蜂窩性組織炎。

水泡期可能會持續個兩到三個星期。從水泡之後，皮膚可以變得更乾燥，脫皮，甚至乾到裂開，皮膚變紅變黑，呈現慢性手部濕疹。這些患者身上，可能於其他位置也有濕疹，但也可能全身上下只有手、腳出現狀況。

由於汗皰疹的發作位置在手部，帶來的影響不僅是癢到不舒服，還會因此讓人很難做事，畢竟雙手萬能，一旦有手部水泡，不僅讓人擔心別人的眼光，也比較難確實運用雙手，實在很麻煩呢。

汗皰疹的危險因子

由於汗皰疹常常在一年裡的某些時間點出現，許多人想要釐清與汗皰疹相關的致病因子，了解究竟什麼事物容易促使汗皰疹發作。目前可能的危險因子包括了：

● 壓力：近期情緒波動大，或是像工作繁忙、出國等行程，都會比較容易誘發汗皰疹發作。

● 對鎳、鈷等金屬的過敏：工作職場若常需要接觸到金屬物質，比較容易發作。

● 有濕疹、異位性皮膚炎的家族史或個人病史：汗皰疹患者身上可能有其他皮膚炎，或有有乾草熱等過敏疾病。手部、腳部本來就是很容易接觸各式各樣的物質，所以萬一皮膚有狀況，都比較容易出現問題。

照護皮膚，減少汗皰疹發作機會

雖然目前沒有明確能完全避免汗皰疹的方式，但做到以下幾點，還是很有幫助的。

（取自貼文）（取自貼文）

● 避免自己處在太熱或常流汗的環境。

● 做好情緒壓力管理。

● 可以用清水加上溫和、非皂性的洗劑洗手，記得，水溫太熱或太冰都會比較傷害皮膚，室溫的水就好。洗手後好好壓乾手部，塗上保濕劑。

● 平常務必保濕，一天可以多擦個幾次凡士林的油膏、乳液等，如果用了不同的產品，請注意一下保濕產品成份表，成份不要含有酒精、香料香氛會比較理想。

（取自貼文）（取自貼文）

● 減少接觸肥皂、清潔劑等各種化學物質。不要直接碰觸各種清潔劑，假使要打掃家裡或清洗碗盤，可以先戴上純棉的手套，外面再罩上一層橡膠或塑膠手套。就連洗頭髮也是，先戴上純棉手套再戴上防水手套。當然，選擇直接外包這些工作也是一個做法，家事就請別人幫忙，頭髮就上洗髮店吧。

● 有些人是對鞋子的染料、橡膠等過敏，所以如果汗皰疹只發生在腳底，先不要穿橡膠、塑膠材質的鞋子，也要避免穿了會讓人一直流腳汗的鞋子。盡量讓鞋子內裡是棉質的，並有兩、三雙鞋子做替換，不要天天穿同一雙。雖然你可能會認為：「我以前穿這個都沒事」。然而，身體確實有機會是在接觸某個物質好幾年後，才突然出現過敏症狀，所以大家不要太鐵齒，覺得用久用慣的就一定沒事。當出現新的症狀，還是要檢視一下能避免的物質喔。

治療汗皰疹

汗皰疹的治療通常會包括局部類固醇藥膏的使用，讓病灶處減少發炎，藥膏可以連續使用兩個星期。但病灶處還是要先讓醫師診視，確認是否為汗皰疹，以及是否有感染，如果有的話，還要用抗生素或抗黴菌的藥物。夜間比較容易覺得癢的話，可以在睡前吃顆抗組織胺減少癢感。

若病情持續較久、比較嚴重，或是反覆發作，可以考慮口服類固醇，照光治療，以及使用免疫抑制劑等其他作法。當然，患者最好要找出可能的刺激因子並學會避免，且務必要做好保濕，才能遠離汗皰疹。

本文經授權轉載自【照護線上】 沒事就突襲手、腳的癢癢小水泡，用六招避免汗皰疹復發

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