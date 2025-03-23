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自由開講》相鄰房屋打通視為自住 讓房屋稅政策更具彈性

2025/03/23 19:00

◎ 陳琪

財政部近日針對「囤房稅2.0」發布最新解釋令，特別針對「相鄰房屋打通使用」的特殊情況，給予更為彈性的認定標準，無疑為不少有類似需求的家庭釋出善意。然而，這項政策的實施不僅僅是對個別家庭的稅務優惠，更是整體房屋稅制度走向更具彈性的關鍵一步。

財政部函釋，毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，可按自住稅率課徵房屋稅。（資料照）財政部函釋，毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，可按自住稅率課徵房屋稅。（資料照）

長期以來，台灣房屋稅率區分「自住」與「非自住」，目的在於打擊囤房，鼓勵房屋回歸居住本質。然而，現代社會的居住需求早已多元化，尤其在都市地區，許多家庭為求空間彈性，購置相鄰房屋後打通使用，以滿足三代同堂或擴大家庭生活空間的需求。過去，這類需求往往卡在稅制規定上，只能被視為多戶持有，繳納較高的非自住稅率，既不合情理，也不符合社會現實。

這次財政部的政策調整，將「相鄰房屋打通使用」納入自住範圍，並明確指出即便戶籍只設於其中一戶，仍可適用1.2%的自住房屋稅率，這項認定不僅更符合居住事實，也讓稅制因應居住需求更加人性化

值得注意的是，這次解釋令並未將打通後的兩戶房屋合併視為單一房屋，這點對於有多房持有需求的家庭而言，仍有一定影響。依照現行規範，符合自住條件的住家用房屋，全國合計不得超過三戶，因此，即便打通使用，兩戶房屋仍各自計算，對於名下已有其他自住房屋的家庭，可能會因戶數超標而喪失自住優惠。這反映出台灣房屋稅制度在鼓勵自住與打擊囤房之間的兩難

財政部將「相鄰房屋打通使用」納入自住範圍，讓房屋稅政策更具彈性。（資料照）財政部將「相鄰房屋打通使用」納入自住範圍，讓房屋稅政策更具彈性。（資料照）

政府當然必須防堵部分投資客藉由打通房屋規避高稅率，但對於真正有居住需求、特別是基於家庭人口增加或長期照護需求而打通房屋的家庭而言，僵硬的「戶數認定辦法」恐怕並未真正反映其居住本質。房屋稅制度的核心應該是「以居住為本」，即便是多戶房屋，只要確實為同一家庭自住使用，且未出租或作為營業用途，都應該以自住稅率計算，而非機械式地以登記戶數為準，這也是未來稅制改革應思考的方向。

另一方面，這次政策的申報期限設於2025年3月24日，這項時程安排也值得關注。以往不少與不動產相關的稅務優惠或申報措施，常因民眾認知不足或資訊傳遞不及，導致符合條件者未能及時申報，喪失優惠資格。這次財政部雖強調須於期限前完成申報，並經地方稽徵機關核准後，才能從今年5月起適用自住房屋稅率，但對於一般民眾而言，這段流程既陌生又繁瑣，且各地方稽徵機關對「相鄰房屋打通使用」的認定標準，是否一致、是否有補件空間，都影響民眾申報意願與成效。

除發布解釋令，財政部更應加強地方稽徵單位的政策宣導與統一認定標準，協助符合條件者順利申報。（資料照）除發布解釋令，財政部更應加強地方稽徵單位的政策宣導與統一認定標準，協助符合條件者順利申報。（資料照）

財政部除了發布解釋令，更應加強地方稽徵單位的政策宣導與統一認定標準，甚至建立專案輔導機制，協助符合條件者順利申報，才能真正讓政策美意落實，避免讓這項彈性措施成為只有少數人受惠的「政策黑箱」。

「相鄰房屋打通視為自住」的政策，反映出台灣房屋稅制朝向更靈活、更貼近居住需求的方向調整，這是值得肯定的趨勢。然而，從具體執行層面來看，如何在「打擊囤房」與「保障居住權」之間取得平衡，仍有很大討論與精進空間

台灣的房屋市場與居住型態早已多元化，房屋稅制度若一味拘泥於登記戶數，而忽略實際使用情況，無助於真正落實「以居住為本」的政策核心。期待這次政策調整能成為未來房屋稅改革的起點，讓稅制設計真正貼近居住現實，讓每一個為了改善居住品質而打通房屋的家庭，都能得到合理對待，才是房屋稅制度應有的價值所在。

（作者為台北市民）

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