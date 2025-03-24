自由開講》武統台灣說 「公政公約」言論自由的例外

◎ 陳逸南

依自由時報3月14日A4版「移民署︰不應藉口言論自由 鼓吹武統」報導指出，嫁來台灣的中國籍劉姓配偶，以「亞亞在台灣」為名在社群網站上發布影片，卻公然鼓吹武統，日前被廢止在台依親居留許可。無獨有偶，13日又傳出中配「恩綺」、「小微」也因類似情況被網友檢舉。

移民署表示，前者已前來移民署陳述意見，後者近期將發出通知書。移民署強調，言論自由有其界限，並非天上掉下來的禮物，也非鼓吹統戰及武力侵台之藉口。

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中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（擷取自抖音）

茲從聯合國「公民權利和政治權利國際公約」（公政公約）有關言論自由的例外，提供意見如下。

查聯合國「公政公約」第20條規定禁止戰爭宣傳和仇恨的鼓動。這是對該公約第19條言論自由的一般保護規定的重要例外。1.任何鼓吹戰爭的宣傳，應以法律加以禁止。2.任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨的主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律加以禁止。

1983年聯合國人權事務委員會在第19次會議上通過了關於禁止戰爭宣傳和民族、種族或宗教信仰仇恨的鼓動的第11號一般性意見，對「公政公約」第20條進行了解釋，該委員會指出第20條第1項禁止可能導致或實際導致侵略行動，破壞《聯合國憲章》所主張的和平的一切形式的宣傳。不過，第20條第1項的規定並不禁止關於自衛的主權或符合《聯合國憲章》的人民自決和獨立權利的主張。

又指出，「公政公約」第20條第2項則直接反對任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨，並構成煽動歧視、敵視或強暴行動的主張，不問此類宣傳或主張的目的是針對有關國家內部還是外部。

我們發現，二次大戰太平洋戰爭結束後，由於「國共內戰」因素及舊金山和約體制之形成，目前，台灣與中國的互不隸屬，「民主台灣」與「專制中國」是截然不同的體制，是一項不爭的事實，且為國際間所共識。如果鼓吹「武力統一台灣」宣傳，不但違反聯合國「公政公約」言論自由規定，也違反了《聯合國憲章》「宗旨及原則」第二條第三項及第四項等規定，值得重視。我們不容「武統台灣」言論在台灣散播，影響國家安全及人權保障。

（作者為仲裁人）

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