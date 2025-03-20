自由開講》兩岸政治文宣戰 台灣圖卡也要適時出擊

◎ 邱世長

中國外交部長王毅表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，台灣政府要如何接招？這是海峽兩岸的文宣戰了！

央視隨即宣發「台灣必歸」圖卡，台灣藝人紛紛轉發央視「台灣必歸」貼文，這令國人頗感失望。

請繼續往下閱讀...

藝人侯佩岑轉發中國矮化我國為「中國台灣省」貼文。（翻攝自微博）

在這場「台灣必歸」圖卡政治文宣戰，台灣不能處於下風。台灣政府能做那些積極作為？以杜絕這種台籍藝人「國家認同混淆」的歪風？

少數台灣藝人為了個人利益，為了在中國的演藝事業之發展，配合中共統戰，紛紛轉貼「台灣必歸」圖卡，損害台灣的國家主權。

政府如果只靠「道德勸說」，恐怕沒有藝人會理會。陸委會主委邱垂正對此表達「嚴厲譴責」，並呼籲「應」立即停止，並強調只要是國人都感到羞恥，這就是「道德勸說」了！

這如同去年10月對岸軍演時，台灣赴中國的藝人也轉發「亮劍」圖卡，陸委會發出新聞稿，表示要「給予最嚴厲譴責」，結果呢？

陸委會主委邱垂正痛批，部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。（陸委會提供）

政府的作為，若被看穿手腳，官員只是虛張聲勢，像一隻「無牙的老虎」，中看不重用！台灣赴中國的藝人，對於陸委會的呼籲，根本不理會。「台灣必歸」圖卡，依舊四處紛飛，其奈我何？

筆者認為，根據民國111年6月修訂的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條第10款：「台灣地區人民進入大陸地區者，不得從事妨害『國家安全或利益』之活動。」

政府要先提醒這群台灣赴中國發展的藝人，不要誤踩政治紅線，台灣仍有法律可以議處，台灣赴中國的藝人別讓台灣國人感到失望，進而取消對這些藝人的關注與支持。

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法