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自由開講》還稅於民，還是選擇投資未來？

2025/03/19 13:00

◎ 衛重華

近期，某些政治人物多次引用錯誤資訊，誤導民眾對於財政政策的理解。例如，有人聲稱美國政府將裁撤不必要部門，並把節省下來的資金發放給人民，每人5000美元。然而，事實上，美國並無此政策，僅是馬斯克在社群媒體上提出的構想，且尚未獲得國會通過；新加坡方面，也只是針對特定族群發放消費券，作為其長期社會福利計劃的一部分。然而，這些錯誤資訊被有意地包裝成「國際趨勢」，作為在野黨推動「還錢於民」的政治工具，使公眾誤以為其他國家都在普發現金，而台灣政府卻獨獨不願意

我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團呼籲政府立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（資料照）我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團呼籲政府立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（資料照）

事實上，單純的現金發放，並不能解決經濟根本問題。讓我們從印度數年前的小火星衛星計畫（Mangalyaan）來對比。當時，印度面臨嚴重的貧窮問題，卻仍選擇投入資源發展太空科技，外界批評聲浪不小。然而，印度科學家回應道：「這不只是太空計畫，而是為了讓印度的下一代有競爭力。」如今，這項計畫不僅讓印度成為全球太空科技的重要競爭者，還促成技術創新，帶動產業升級。如果當年印度選擇將資源全部用於補貼民生，而非投資未來，如今是否仍能在國際舞台上擁有一席之地？

反觀台灣，近年來積極發展衛星科技，試圖擺脫對國際通訊系統的依賴。況且，中國船隻近期多次破壞台灣的海底電纜，凸顯台灣在資訊安全與國家通訊自主上的脆弱性。此外，烏克蘭戰爭也提供了一個值得借鑒的案例：若無馬斯克的星鏈（Starlink）支持，烏克蘭早已失去戰場通訊能力。這些事例無不顯示，現代國家若沒有強大的通訊與科技自主能力，在危機時刻將陷入被動，甚至喪失國家安全的基本保障

中國船隻近期多次破壞台灣的海底電纜，凸顯台灣在資訊安全與國家通訊自主上的脆弱性，海纜一旦遭到破壞，全球網路就會當機。（台電提供，示意圖）中國船隻近期多次破壞台灣的海底電纜，凸顯台灣在資訊安全與國家通訊自主上的脆弱性，海纜一旦遭到破壞，全球網路就會當機。（台電提供，示意圖）

當然，濟貧並非不重要，政府應該確保資源有效地流向真正需要幫助的人。然而，與其將超徵稅收以現金形式平均發放，倒不如將這些資源投入在能提升國家競爭力、強化國家安全的領域歷史已經無數次證明，短視的福利政策只會讓國家陷入長期的財政困境，而真正能帶領國家前進的，則是對未來的長遠規劃與投資。台灣應該學習那些選擇「投資未來」的國家，而非陷入短期政治口號的陷阱。

（作者為軍人）

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