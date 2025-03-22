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自由開講》防堵假球憾事 運彩條例修法刻不容緩

2025/03/22 11:30

◎ 陳擷安

近年來，運動彩券市場蓬勃發展，投注金額屢創新高，顯示國內運彩市場不僅受到資深彩迷青睞，也逐漸成為年輕世代的休閒消遣之一。然而，在商機龐大的背後，假球案與賽事操控的幽靈始終揮之不去。從國內早年的職棒簽賭案、SBL假球疑雲，到國際足壇頻頻爆出的操縱比賽醜聞，不難發現，只要有龐大利益流動的地方，總免不了投機者覬覦，運動彩券市場更是如此。因此，行政院本次拍板《運動彩券發行條例》修法，無疑是為維護賽事公平、重建投注信心所踏出的重要一步。加重刑罰、嚴懲脅迫假球的不法行為，除了具有嚇阻效果，也向社會宣示：運彩市場的秩序與公信力，政府絕不容許輕易被破壞

行政院會拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則。（記者鍾麗華攝）行政院會拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則。（記者鍾麗華攝）

值得注意的是，這次修法不僅是單純針對運動彩券相關的假球事件，更試圖從更高層次的體育產業發展角度，建立長遠而完整的法律防線。過去，我國對於運動賽事的司法介入與保護，往往僅停留在事後查辦、個案偵辦的層次，缺乏前端預防機制。這次《運動彩券發行條例》與《運動產業發展條例》雙管齊下，除了針對意圖營利犯罪者加重刑罰，更將強暴、脅迫、利誘等不法行為一網打盡，並且連帶補強對運動團隊、發行機構相關從業人員的管理與法律責任。透過這樣的法制架構，運動彩券與體育產業不再被視為單純的娛樂產業，而是納入國家治理的重要一環，讓運動產業發展與國際賽事接軌，進而提升整體競爭力與市場信譽

曾親歷假球風波的周思齊，過去接受專訪曾坦言，當年因為曾被黑道架出去威脅產生陰影。（資料照）曾親歷假球風波的周思齊，過去接受專訪曾坦言，當年因為曾被黑道架出去威脅產生陰影。（資料照）

當然，法令修訂與刑罰加重，是否真能有效遏止假球案的發生，仍需觀察執法面與產業面能否有效配合。過去不少體育聯盟或職業球團，對於假球與不當投注行為的防範機制形同虛設，甚至存在「睜一隻眼、閉一隻眼」的灰色文化。加上運動員薪資結構不均，部分基層球員長期處於低薪高壓環境，當不法集團拋出誘人的利誘條件時，往往難以抗拒。

這次《運彩條例》修法，雖然強化了法律責任與刑事責任，但若相關單位未能同步建立內部通報機制、吹哨者保護機制，並從球員教育、財務輔導等面向著手，恐怕只能治標，無法真正治本。因此，未來政府與運動團體、彩券發行機構，應攜手建構完整的反假球生態系，從預防、監控、舉報到司法追訴，形成一條龍式的打擊體系，才能真正還給運彩市場一個乾淨透明的競技環境。

SBL爆發假球案後，財政部攜手法務部啟動「公股球員防護網聯繫平台」，透過關懷輔導、預警通報以及法治教育等，引導球員重視誠信法遵。（資料照）SBL爆發假球案後，財政部攜手法務部啟動「公股球員防護網聯繫平台」，透過關懷輔導、預警通報以及法治教育等，引導球員重視誠信法遵。（資料照）

此外，彩券市場的健全發展，還需仰賴投注民眾的信任與支持。假球案一旦發生，受害的不僅是球員或球團，更是投注民眾的信心崩潰。當彩迷開始質疑賽事結果的真實性，投注行為逐漸轉為保守，甚至全面退出運彩市場，運動彩券的市場活力將迅速萎縮，連帶影響體育發展基金的收入來源，形成惡性循環。因此，本次《運彩條例》修法，雖然核心在於嚴懲假球犯罪，但更深層的意涵，則是為運彩市場重建信任基礎，唯有讓每位彩迷相信賽事的公平性與透明度，願意安心投注、熱情參與，運動彩券產業才能真正茁壯，並進一步反哺國內體育產業發展，形成正向循環。

《運動彩券發行條例》此次修法，已不再只是單純的彩券管理法令，而是涵蓋整體運動產業發展與賽事公平維護的重要政策工具。當前全球運動彩券市場發展迅猛，台灣若要在這波浪潮中站穩腳步，必須讓賽事公平、公信力與產業發展形成完整生態系。而這次修法所搭建的法律架構，正是通往這個目標的起點。未來，只要政府能持續精進執法機制，結合產業自律與全民監督力量，台灣的運動彩券市場，必能邁向更健全、更具競爭力的嶄新局面。

（作者為科技業）

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