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名家分享~呂秋遠》毀台勢力內外交迫 罷免即是剿匪

這幾年的國家安全狀況，其實很令人厭煩。中國明明每天都有軍機繞台，刺探台灣對於這種軍事挑釁的反應，文攻武嚇，好不熱鬧。台灣則是不斷的有內部問題，紛至沓來，就像是在呼應中國入侵台灣的決心。
名家分享

名家分享

2025/03/15 17:00

◎ 呂秋遠

這幾年的國家安全狀況，其實很令人厭煩。中國明明每天都有軍機繞台，刺探台灣對於這種軍事挑釁的反應，文攻武嚇，好不熱鬧。台灣則是不斷的有內部問題，紛至沓來，就像是在呼應中國入侵台灣的決心。

共機共艦天天擾台 中國就是敵對勢力

例如，少數軍人背叛國家，把台灣的軍事機密，包括雄三飛彈等等賣給中國政府；穿軍服拍影片呼籲同事投降；唱中國國歌效忠對岸等等，去年就有43人被起訴。然而，地檢署起訴不容易，法院判刑更輕更難，甚至一年、兩年以後就能出獄，繼續賣國。在野黨立委持續與中國高官見面，回國後刪除各種國防預算，甚至認為打仗的時候才需要編列潛艇預算。雖然多數中國籍配偶喜歡台灣，但卻有少數非常囂張，拍攝各種影片呼籲中國政府快派兵來佔領台灣，貶低台灣人。

在野黨立委持續與中國高官見面，回國後刪除各種國防預算。圖為立院國民黨團總召傅崐萁去年4月率領17名立委前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）在野黨立委持續與中國高官見面，回國後刪除各種國防預算。圖為立院國民黨團總召傅崐萁去年4月率領17名立委前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）

所以，你覺得境外敵對勢力是誰？

這還需要說嗎？

共諜侵台嚴重 修法才能補國安漏洞

到底是哪個國家，無所不用其極的用各種方式滲透台灣？這不是顯而易見嗎？去年就有43個退役、現職軍人被起訴，隱藏還沒被發現的叛國者還有多少，更不待言。在這43人裡，有退役軍人15人、現役軍人28人，他們的行為就包括，利誘或脅迫現役軍人蒐集機密、填寫效忠中國解放軍的誓約書，以及透過幫派、引進中國資金，指示退役軍人成立「狙擊隊」，規劃對軍事設施及外國駐台機構，進行狙擊任務。這些人，在目前的法規下，經過冗長與嚴謹的法律程序後，即便最後判決入獄服刑，也是短時間就出獄。台灣的法律，對於他們完全沒有嚇阻力。

退役陸軍中將高安國等人被中共吸收，涉為其發展組織，密謀於中共攻台時成為即用內應力量。（資料照）退役陸軍中將高安國等人被中共吸收，涉為其發展組織，密謀於中共攻台時成為即用內應力量。（資料照）

少數中配對台灣人的心態，是以天朝上國的心態來看我們。這些人可能透過假結婚來台灣，取得居留證以後，就以各種方式拍攝影片宣傳祖國。輕微的只是批評台灣；嚴重的就希望祖國早日派兵來台收復河山。他們腳踏台灣土地、呼吸自由空氣、享受台灣的各種社會福利與健保，甚至攜家帶眷來台灣，但我們對於這些人卻無可奈何，眼睜睜看著他們嘲笑我們，接著取得身份證、從政、甚至以後可以擔任立法委員，主導我們的生活

某些台灣藝人，每到中國國慶日，一定就要發表效忠祖國的言論。即便沒有國慶日，隨便來個「一點都不能少」，就要搶著轉貼新華社、國台辦的簡體字文宣。舉辦演唱會一定要說我們都是中國人，從小喝黃河水，只要祖宗跟中國省分沾點邊，就要搶著說自己是四川福建廣東河北人。

楊丞琳（左起）、郭品超、侯佩岑等藝人每每都會跟隨中國腳步轉發官媒文章，「效忠祖國」。（本報合成圖，資料照）楊丞琳（左起）、郭品超、侯佩岑等藝人每每都會跟隨中國腳步轉發官媒文章，「效忠祖國」。（本報合成圖，資料照）

當然，這些藝人說，台灣是中國的，完全不會傷害我或者影響我，但心裡上就是不開心。為什麼我要讓這些人，賺錢放自己口袋裡，卻要拿我的健保費去看病，然後聽著他們效忠祖國的言語？他們不是因為自己根深蒂固的認同，才會附和中國，而是為了盆滿缽滿的人民幣，而去說傷害我的話，為什麼我還得要同理他們？藝人在台灣餬口飯吃，會被說是要飯的，到中國傷害台灣人，藉此可以辦演唱會賺錢，就會變得很高尚，就會變得不要飯？傷害自己人來得到利益，比要飯的更不如，好嗎？

總統賴清德日前在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，並恢復軍事審判制度。（資料照）總統賴清德日前在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，並恢復軍事審判制度。（資料照）

所以，威廉總統呼籲立法院修法，針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等五大軍事犯罪行為，由軍事法院審判，由最瞭解軍事運作制度的軍法官來偵辦，雖然亡羊補牢，也只能如此。對於少數在台灣的中國籍配偶，極力否定台灣，邀請中國武力犯台，當然要嚴加審查他們的身份歸化，也應該要求他們放棄中國護照；藝人，坦白說，在言論自由的範疇內，他們想要透過支持中國官方立場的表演，來取得人民幣，只能由觀眾決定；但如果已經危害國家安全，政府當然也要有相對應作為。

罷免就是剿匪，想要保有自己自由的生活模式，請把握最後一次的機會。（資料照）罷免就是剿匪，想要保有自己自由的生活模式，請把握最後一次的機會。（資料照）

罷免只有這一次 失敗將成滿江紅

不過，這些都需要修法才能進行。如果，你的選區沒有立委可以罷免，請鼓勵你的朋友參加連署。罷免只能有這一次，一旦失敗，未來三年就是滿江紅，他們想怎麼凌虐政府、刪減預算、乃至於修改任何法律，在憲法法院已經停擺的情況下，已經沒有任何機構能制衡他們。

這是罷免，也是剿匪，想要保有自己自由的生活模式，請把握最後一次的機會。

（作者為律師）

本文經授權轉載自呂秋遠臉書

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