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自由開講》台灣加入IMF新契機

2025/03/20 20:00

◎ 蘇緯政

美國聯邦眾議院金融服務委員會於美東時間3月5日通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-DiscriminationAct, H.R. 910），呼籲美國政府支持台灣參與並申請加入國際貨幣基金（IMF）。該法案由共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員葛林（Al Green）共同推動，強調台灣即使不是聯合國會員，也可以申請IMF會員資格。

美國眾議院委員會日前通過「不歧視台灣法案」，要求支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。示意圖。（法新社檔案照）美國眾議院委員會日前通過「不歧視台灣法案」，要求支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。示意圖。（法新社檔案照）

這與美國國務院先前更新官網時的「美台關係」論述不謀而合：「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。」顯見台美關係持續深化，並為台灣爭取加入IMF帶來新契機。

挺台重返國際貨幣基金，美共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）等提不歧視台灣法案。（美聯社檔案照）挺台重返國際貨幣基金，美共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）等提不歧視台灣法案。（美聯社檔案照）

IMF是全球最重要的國際金融組織之一，旨在促進國際貨幣合作、維持匯率穩定、提供金融援助，並確保全球經濟穩定。IMF目前擁有約190個會員國，其主要職能包括監測全球經濟與貨幣政策，評估會員國經濟發展並提供政策建議；為短期國際收支失衡的國家提供貸款或金融援助，以防範金融危機擴散；並向各國政府提供技術援助與培訓，以強化其貨幣政策、財政管理及金融市場發展能力。

台灣是全球主要經濟體之一，擁有世界第五大外匯存底，卻因未能加入IMF，無法直接參與國際金融治理。台灣若能加入IMF，不僅可參與決策，還能獲得技術援助、培訓、最新金融資訊及專家建議，確保國家利益，提升國際金融影響力，並進一步強化國際信用，穩定投資環境。再者，當面臨匯率波動或重大經濟衝擊時，台灣亦能獲得IMF提供的緊急資金援助，以維持金融穩定與安全。此外，加入IMF有助於提升台灣的金融韌性、強化在全球金融體系中的地位與話語權，增強投資者信心，吸引更多外國直接投資，促進國家經濟發展。

台灣是全球主要經濟體之一，擁有世界第五大外匯存底，卻未能加入IMF。（路透檔案照）台灣是全球主要經濟體之一，擁有世界第五大外匯存底，卻未能加入IMF。（路透檔案照）

依據IMF章程，入會資格採國際法較廣義的「Country」概念，而非「State」，且不強制要求聯合國會員資格。舉例而言，科索沃（Kosovo）雖未獲中國、俄羅斯等國承認，亦非聯合國會員，但仍於2009年成功加入IMF，這顯示台灣未來亦可依循類似模式申請入會。此外，台灣是世界貿易組織（WTO）、亞洲開發銀行（ADB）與亞太經濟合作會議（APEC）的成員，完全符合成為IMF會員的條件。

儘管中國持續阻撓台灣參與國際組織，亦無法動搖台灣走向世界的決心。台灣未來應積極爭取加入IMF會員，現階段可先強化與IMF的非正式合作，例如參與培訓、提供專業建議等，並靈活運用經濟合作、學術交流、媒體宣傳、外交策略等多元管道，提升國際能見度，強調台灣對全球經濟發展及金融穩定的貢獻與影響力，向國際社會展現台灣價值，爭取更多國家支持，相信台灣加入IMF指日可待。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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