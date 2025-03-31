自由開講》非核守護永續家園 罷免守護民主台灣

◎ 林仁斌

今年是日本福島核電廠發生災變十四週年。而台灣在今年五月十七日核三廠二號機停機後，將正式告別核電，成為亞洲第一個「曾用核電，而能廢核」的國家。所以目前也是台灣能否順利告別核電、邁向「非核家園」的關鍵時刻。

今年是日本311大地震引發福島核電廠發生災變14週年。圖為地震災情 。（美聯社檔案照）

二○一一年三月十一日，在日本東北地區的大地震和海嘯，造成福島第一核電廠四個機組爐心熔毀和氫氣爆炸，輻射物質大量外洩，日本政府緊急疏散方圓廿公里內約十四萬居民。這個重大核災已過去十四年，然而受損機組的善後與當地高輻射劑量環境的除污，仍是沒有顯著進展，有七個區域禁止居民返鄉，截至二○二四年中尚有近三萬居民仍然回不了家；核災的各項危害目前仍是現在進行式。

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311福島核災經過7年後，日本政府「首度證實」因「輻射過量」所致。 （路透檔案照）

日本福島核災，是繼美國三哩島、前蘇聯車諾比核電廠災變後，再次的核電先進國家發生核子事故。這個事故使得核電安全的神話更徹底破滅，也敲醒了台灣。台灣與日本同處地震帶，類似的複合式核災如果發生在地狹人稠的台灣，後果不堪設想，甚至導致台灣滅亡。核電在台灣安全堪慮，核廢命題更是難解。

因此，台灣社會逐步達成共識，不再發展核電，才會將「非核家園」目標寫入我國《環境基本法》第二十三條以及《氣候變遷因應法》第五條第三項第二款，律定政府應訂定計畫逐步落實「非核家園」願景與目標，開始有了具體實施的時間表（二○二五核電歸零）和能源轉型的措施。

國民黨將修法 為將除役老舊核電廠延役開後門

令人遺憾的，近日國民黨朱立倫主席卻公開表示，將於本會期以民生法案之名，推動實為政治意識的修法，包括要修改《環境基本法》、《氣候變遷因應法》，把「非核家園」改為「非碳家園」，以及要修改《核子反應器設施管制法》，將核電廠的使用年限從四十年延長到六十年，企圖要為即將除役的老舊核電廠延役開後門。

核三廠2號機是目前唯一仍在運轉中的核電機組，今年5月將退場除役。（資料照）

然而，對於核電廠老化、延役成本、斷層地震及核廢料處置等關鍵問題，擁核的在野黨們倒是都可以完全迴避，隻字不提。如此枉顧核安，也不願面對核廢問題，更是違逆「沒有國人會再同意在其所居附近新設核電機組或核廢料處置場」的廣大民意。

要提醒大家的是，任何破壞核安法制嚴謹性的修法，將會提高核子意外事故發生的機率，會危害廣大人民的生命和財產安全。縱然天佑台灣能安全地沒有意外產生，也會留下更多的核廢料讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為。因此，台灣更應該做的是早日告別核電，而非擁抱老舊核電廠。

人民是頭家，非核守護永續家園，罷免守護民主台灣。因此，罷免擁核立委，讓核電不再死灰復燃，將是我們記取福島核災殷鑑、落實非核家園目標、以及要實現永續台灣願景的最重要行動。



（作者為台灣環境保護聯盟學術委員，文化大學化工與材料工程學系副教授）

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