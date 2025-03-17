自由開講》從覆議案看藍白的荒謬鬧劇

◎ 陳湧

日前立法院針對行政院所提出的「114年度中央政府總預算案」，以及「財政收支劃分法修法」的覆議案，在國、眾兩黨的人數優勢下，依然以維持原決議收場，而這樣的結果並不讓人意外。

藍白3月12日再次以人數優勢，否決了總預算與財劃法的覆議案。（資料照）

不過在行政院長卓榮泰備詢時，我們還是看到一場由藍白主演的荒謬劇碼，再次讓人民搖頭，只是不免讓人想問，這真的是國家最高民意殿堂該有的素質？這些委員諸公們，到底是代替民意監督政府，還是打著監督的旗幟，為了自己的政治利益，破壞國家前進的腳步？

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國民黨立委傅崐萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （資料照）

針對總預算案及財劃法這兩個案子，行政院已經向外界多次說明其中的窒礙難行之處，外界對此也有許多討論，甚至國、眾兩黨大幅刪減、凍結預算，或者是未經討論強勢通過財劃法修正的行為，引起社會的憤怒，讓藍委的罷免案第一階段就高達35位。

但遺憾的是，國、眾兩黨委員，似乎沒有反省自身問題，依然認為是行政院散布假訊息，更試圖想利用質詢時間為自己洗白，結果還鬧出笑話，而其中又以傅崐萁與林國成兩位委員引起的爭議，最為經典。

還記得在總預算備詢的時候，傅崐萁還一一點名內閣官員，要他們回應刪減數額的問題，並且一再跳針，認為114年度總預算創下歷史新高，就算刪減了，依然還是跟去年差不多的數額，只是傅崐萁似乎刻意忽略，這次預算的刪除，不僅是近幾年的好幾倍，而且針對特定部會的業務費刪除，更是讓政務的推動難上加難，如同有一台好車，卻不給油費一樣！

此外，國民黨多數委員所糾結的刪除預算有無超出預算數的問題，更是讓人啼笑皆非，因為這次總預算讓主計單位為難的問題，還不就是因為在表決的同時，一邊表決一邊撤案，胡亂刪除、凍結，才會造成今天的亂象，而且在立法院送給行政院的公開資料上，還要求中央單位自行決定刪除那些預算，怎麼好意思藉由質詢的機會，把問題又丟回給中央單位？這不是問來被打臉的嗎？

而在林國成委員的部分，則是在詢答中不小心說出了真心話，當卓榮泰院長詢問林國成，是否同意總預算覆議後重新協商時，林國成竟回應，「我個人當然是贊成」，可見民眾黨的委員，也知道這次總預算通過的過程有多荒謬，只是可能礙於黃國昌主席以及國民黨傅崐萁總召的意志，只好繼續投下反對票了。

卓揆詢問立委林國成，是否同意總預算覆議後重新協商時，林回應「我個人當然是贊成」。（資料照）

不過，相信國、眾兩黨質詢時的表現，民眾大家都有看在眼裡，因為不論是財劃法，或者是總預算的通過過程中，不僅都沒有好好的討論、協商，那些國、眾兩黨的委員，根本是矇著眼睛的持續投票罷了，否則葉元之在參與機密預算時會說，他們不知道在表決什麼了？也難怪民眾對藍委的罷免案會遍地開花，如此盛大了。

（作者為政治工作者）

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