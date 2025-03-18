法官工作量大難免出差錯大家都能理解，但法官這個職業不僅僅只是單純的工作，法官做的任何決定都會對人們的生活產生重大影響，因此需要更高的標準來檢視。

◎ 法操司想傳媒

法官擱置案件4年半被罰俸3個月。圖為示意圖。（資料照）



時任新竹地院法官王榮賓於2017年間任合議庭受命法官所受理少年被告經起訴之刑事案件，合議庭判決後經上訴，由臺灣高等法院刑事判決撤銷原判決、發回新竹地院更審，其於2019年2月13日收受卷證後，無故延滯長達4年6月才指示送交分案，經司法院移送職務法庭審理。



因為不知道如何處理而延宕4年半？



對此，王榮賓表示當初他收到非常上訴判決及發回卷宗時，由於是他職業生涯中第一次遇到這種情況，不知道如何處理，加上承辦案件數量逐漸增多，便將注意力放在處理未結案件上，而忽略對本案的處理。



但因為王榮賓的疏忽，嚴重影響少年被告司法人權並損及司法公信，違反法官法第21條第1項第2款及法官倫理規範第11條規定。



法官法第 21 條：「前條所定職務監督權人，對於被監督之法官得為下列處分：

一、關於職務上之事項，得發命令促其注意。

二、違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者，加以警告。」



法官倫理規範第11條：「法官應謹慎、勤勉、妥速執行職務，不得無故延滯或增加當事人、關係人不合理之負擔。」



為什麼只罰俸3個月？



懲戒法院考量到王榮賓當時是候補法官，第一次處理案件卷證遭發回的情況，加上案件繁多，也沒有其他違法事項，此次也屬於單一事件，並不能就此論斷王榮賓就不適任法官。但由於王榮賓的輕忽已經侵害了少年被告的審判權，因此判罰俸3個月，相當於40萬的薪水。



法官工作量大難免出差錯大家都能理解，但法官這個職業不僅僅只是單純的工作，法官做的任何決定都會對人們的生活產生重大影響，因此需要更高的標準來檢視。或許我們要思考的是，在法官的養成訓練中，是否該檢討候補法官的工作內容和方式，讓法官能夠在適當的環境下成長並學習？



本文經授權轉載自【法操】 案件不知如何處理法官延宕4年半，判罰俸40萬！

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