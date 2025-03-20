◎ 照護線上

提供連續視力，強化視覺銳利度，新一代長焦段人工水晶體解析。（取自貼文）

白內障會讓視力變得模糊、昏暗，影響生活與工作，因此需要透過白內障手術置換人工水晶體。

人工水晶體是術後視力的重要關鍵，傳統單焦點人工水晶體只能提供遠距離清晰視力，焦段型人工水晶體能夠延長視覺景深，達到連續視力，增加生活便利性。

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長焦段人工水晶體可提供遠、中、功能性近距離（約50cm）的視力，滿足多數人日常用眼需求，減少配戴眼鏡機會，提升術後滿意度。

長焦段人工水晶體可主動矯正球面像差，強化術後視覺銳利度。因為採用純折射式設計，光學面上沒有任何圈圈，提供患者更高品質視覺，大幅降低光學干擾，減少夜間開車光暈、眩光，發生機率與單焦點非球面人工水晶體相當。

目前市面上大部分的人工水晶體材質具有低折射係數、低色散表現，確保暗光環境下的視覺品質，環繞方邊設計，幫助降低二次白內障發生機率。

人工水晶體持續進化，可以提升便利與安全。接受手術前，請務必與醫師詳細討論，根據用眼需求選擇合適的人工水晶體，才能達到滿意的治療成效，享受睛彩人生！

本文經授權轉載自【照護線上】提供連續視力，強化視覺銳利度，新一代長焦段人工水晶體解析

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