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健康醫療網》感冒開抗生素很正常？吃了能更快好？ 了解病毒or細菌感染別再誤用抗生素

感冒藥中有抗生素這件事對許多人來說似乎是很正常的事，但台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，事實上並不是流鼻水、感冒就要用到抗生素，在診所有很多一般感冒的民眾被過度使用抗生素是目前的事實。
健康醫療網

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2025/03/23 08:30

◎ 健康醫療網

抗生素主要是用來治療細菌感染的問題，而非病毒感染，一般感冒族群可能有很多被過度使用抗生素情形，甚至誤以為抗生素可以快速治療。（取自貼文）抗生素主要是用來治療細菌感染的問題，而非病毒感染，一般感冒族群可能有很多被過度使用抗生素情形，甚至誤以為抗生素可以快速治療。（取自貼文）

感冒藥中有抗生素這件事對許多人來說似乎是很正常的事，但台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，事實上並不是流鼻水、感冒就要用到抗生素，在診所有很多一般感冒的民眾被過度使用抗生素是目前的事實。

抗生素主要是用來治療細菌感染的問題，而非病毒感染，不過有時細菌感染也會導致咳嗽有痰、流鼻水等症狀，與一般病毒感染所造成的感冒症狀相似，究竟該如何從症狀上去區別呢？張峰義理事長一一說明。

細菌感染、病毒感染如何區分？　黃痰就是細菌感染？

過去常會聽到，若要分辨感冒症狀是病毒感染還是細菌感染所致，可以看痰液的顏色，如果痰的顏色是黃色、綠色，那就是細菌感染，如果沒有就是病毒感染。但張峰義理事長表示，並不是這樣區分的，因為當上皮細胞在修復的時候痰液就有可能開始變黃，所以絕對不是黃痰就是細菌感染，很多病毒感染也會有黃痰的階段。

張峰義理事長指出，其實100個流鼻水、喉嚨不舒服的人當中，是病毒感染的機會可高達90％以上，少數是細菌感染可能會喉嚨痛、鼻塞得很厲害，但通常會伴隨高燒，或者有些人是化膿性扁桃腺炎，嘴巴一打開兩個扁桃腺不只紅腫還化膿，這很清楚就是細菌感染，而且大部分是鏈球菌所致，還有有的人是鼻竇炎，這也是鏈球菌感染比較常見。

感冒開抗生素很正常？吃了能更快好？了解病毒or細菌感染別再誤用抗生素。（取自貼文）感冒開抗生素很正常？吃了能更快好？了解病毒or細菌感染別再誤用抗生素。（取自貼文）

另外，在診所看診時，常會碰到一家人都感冒一起進入診間看病的情形，張峰義理事長認為，如果一家子的人通通都在流鼻水、咳嗽，那說他們都是細菌感染其實也不合理，大概少數像前陣子A型鏈球菌「食肉菌」是曾看過有一家人兩三個人感染，但這是小孩先被診斷出來，之後家人也有喉嚨痛、發燒、喉嚨化膿等症狀，經過檢查才確定也是A型鏈球菌感染。

張峰義理事長強調，雖然不是說感冒患者裡完全沒有細菌感染的人，但一般合併有發燒、喉嚨非常痛甚至化膿，通常一檢查就是細菌感染，不過是不是細菌感染一定要親眼看過、評估診斷才能確認，如果都沒有，只是有點流鼻水、咳嗽就說是細菌感染，這樣其實是過度診斷，一般人一定要有這樣的認識。

抗生素可以快速治療？　小心亂用不只無效還損健康！

民眾對於抗生素的使用仍有不少誤解，還有許多人認為只要是感冒開抗生素來吃就可以快速治療，張峰義理事長表示，這也是誤會，抗生素並不會快速治療，而是「無效治療」，因為抗生素對病毒一點用都沒有，而且吃抗生素可能會讓腸胃不舒服，還會把腸道的好菌也一併殺掉，抗生素是不得已的時候才用，如果沒有特殊原因就用其實是兩敗俱傷。

因此，抗生素的開立一定要經由醫師評估確認有需要才能使用，張峰義理事長提醒，民眾不要隨意自行購買抗生素或服用抗生素，若經醫師評估開立抗生素，也應使用完一個療程，同時呼籲醫療院所應做好抗生素管理，只在需要時才開立處方，以因應抗生素抗藥性超級細菌的危機。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文報導 感冒開抗生素很正常？吃了能更快好？ 了解病毒or細菌感染別再誤用抗生素

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