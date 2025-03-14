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名家分享～高雄好過日》白藍封殺總預算與財劃法覆議案的影響

以財劃法為例，藍營智庫柯志恩帶頭通過的版本，看似讓地方預算增加，但在分配不均以及中央計畫性補助減少之下，將會擴大南北差異。其中劃分預算最少的台南、高雄是最大輸家。
名家分享

名家分享

2025/03/14 20:00

◎ 高雄好過日

白藍3月12日在傅崐萁、黃國昌帶領下，聯手封殺總預算與財劃法覆議案。

白藍3月12日在傅崐萁、黃國昌帶領下，聯手封殺總預算與財劃法覆議案。（資料照）白藍3月12日在傅崐萁、黃國昌帶領下，聯手封殺總預算與財劃法覆議案。（資料照）

這讓台灣立即面臨幾個狀況，一是由於黃國昌版提案無腦統刪，被刪的預算根本算不出來，造成各部會大難題。
二是讓中央可運用財源在無配套下大減，中央地方權限陷入混亂中。

造成的衝擊將是全面性的，諸如行政院南服中心斷電只是小菜中最小的一碟。

南高最大輸家、北市大贏家 擴大南北差異

以財劃法為例，藍營智庫柯志恩帶頭通過的版本，看似讓地方預算增加，但在分配不均以及中央計畫性補助減少之下，將會擴大南北差異。

其中劃分預算最少的台南、高雄是最大輸家，由於柯志恩等人調降了土地面積權重，也沒有放進空污碳排等新指標，導致高雄分配比率甚至比舊法還低很多。

財劃法修正案三讀，財政部初步試算，北市獲配金額增加416億元最多。（記者鄭琪芳翻攝）財劃法修正案三讀，財政部初步試算，北市獲配金額增加416億元最多。（記者鄭琪芳翻攝）

高雄一年因公式損失加上計畫性補助斷炊，恐怕損失約100億～150億左右，影響捷運等重大建設推動。

令人意外的，計畫性補助較多的桃園、台中，則是第二波潛在輸家，台北市則是最大贏家。

這原因很簡單，台北市區捷運等重大建設幾乎已經蓋完，預算使用高峰期已過，現在輪到其他縣市建設時，卻把預算集中回台北，這很明顯是搶劫中南部圖利北部和白藍選區的法案。

而在中央政府財源被削弱，預算又被狂刪之外，除了電費恐將大漲影響物價，各部會推動政務困難以外。國防預算、海巡預算的刪減，更是向敵國和盟國釋放「台灣不在乎自身防衛」的訊號。

提到台灣國會亂象 美國多次放重話

近日，美國政界已經多次提到台灣國會亂象，並多次放出重話。

緬因州聯邦參議員金恩（民主黨團）質疑：「讓我不安的是，近幾個月台灣的國會刪除了自己的國防預算，我們為何要派遣美國人陷入險境去保衛『一個似乎不太關心自身防衛』的實體？」

美參議員蘇利文直指國民黨在立院玩一個危險的遊戲。（路透檔案照）美參議員蘇利文直指國民黨在立院玩一個危險的遊戲。（路透檔案照）

阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（共和黨）則表示：「刪減國防預算的政黨是中國國民黨，他們控制著立法院......如果任何台灣人在看這場聽證會，他們必須要了解他們在玩危險的遊戲，刪減國防支出不是正確的訊號。」

台灣刪減軍費 卻要求美國軍民保護

美國國防部政策次長柯伯吉也說：「我對台灣立法院刪減軍費感到非常不安.....要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。」

川普政府前任國安副顧問博明近日在台受訪也說：「我們必須給習近平明確的訊號，讓他不會搞錯台灣的方向，例如刪減國防預算，將會送給習近平一個錯誤的訊號（鼓勵攻打台灣），這也會給川普總統一個非常負面的訊號」
「因此立法院通過賴清德總統提出的增加國防預算相當重要，這和你是民進黨、國民黨或民眾黨無關，這關乎台灣的防衛，關乎台灣的安全，也和每個家庭的安全與生存有關，國防預算不是可以玩政治的地方，國防預算必須增加，因為這是給習近平和川普的訊號。」

換句話說，白藍一意孤行，除了意圖毀滅高雄，毀滅民生以外，更是想製造台灣的安全危機，意圖冒著每個國民性命風險，毀滅我們的國家。

國防預算拿來玩政治 白藍一意孤行將毀台

因此，大罷免勢在必行。

大罷免勢在必行。「圖為山除薇害」罷免二階啟動，民眾大排長龍。（記者甘孟霖攝）大罷免勢在必行。「圖為山除薇害」罷免二階啟動，民眾大排長龍。（記者甘孟霖攝）

很遺憾的，我們罷免不了想毀滅高雄的柯志恩，想毀滅台灣的陳玉珍、黃國昌這些人。

還好，只要罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、羅智強、葉元之、廖先翔、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、林思銘、徐欣瑩、邱鎮軍、陳超明、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、顏寬恒、楊瓊瓔、江啓臣、游顥、馬文君、謝衣鳯、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林沛祥（一階審查中）這些人。就可以把國家拉回正軌，等於剿匪、剿共、也等於保衛我們的國家。

文：Claudius

本文經授權轉載自高雄好過日臉書




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