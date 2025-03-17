自由開講》搶救新竹客家——給楊文科縣長的信

◎ 黃文斌

敬愛的楊縣長：

没有客家話，哪有客家人？長期以來，新竹縣都被認為是「客家大縣」，因為客家人口比率為全台最高，從早期的85% → 76.8%，再降到近年調查的67.8%。不管如何，仍為全台最高比率。其實，您可知道：本縣真的已變成「客家小縣」嗎？

本縣中小學生，近年來選修客語人數，已遠低於選修閩南語人數！（例如113年全縣小學生總數3萬8,624員：選修客語42%，閩南語54%） 相較苗栗縣客家人口比率62.5%，小學生選修客語大多還維持52%；如果這是未來客籍人口比率，那新竹縣已成不折不扣的「客家小縣」了！而且，這些學生將來還能否講簡單的客語，還真是個大問題。

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新竹縣中小學生，近年來選修客語人數，已遠低於選修閩南語人數。圖為幼兒園進行客語沉浸式教學，示意圖。（記者楊綿傑攝）

目前，絕大多數四、五十歲以下的客籍父母，連一般客家「巿場話」都不會講，叫他們如何教導子女講客語呢？當今，七、八十歲以下，還能講流利客語的縣民，已漸成為稀有寶貝，縣長雖努力推行客語多年，但在多數客家活動場合，各級客籍官員、民代、家長…仍在大量「講國語」。或許小孩子們在想：大人們都不講客語了，單憑每週一節的客語課程如何叫小孩有效學習，扭轉客語頹勢呢？

吾雖臨大限，仍盼能為搶救本縣客語，最後一次向縣長提出以下建議：

一、新竹縣政府應速成立「客家事務處」。推行及搶救客家語言文化，需要回歸制度，成立專責單位；而不能只靠楊縣長及過勞的縣府客家科區區10員編制！（桃園客家局編制40員，外加支援人力，最多達58員！花蓮縣府客家處編制20員，外加3員，共計23員）。以前縣府皆稱受限於員額，客家科編制無法增加；三年前，縣府曾獲行政院增補上百員額編制，卻成立新聞處及升格教育局。或謂推行客語，未必非要客家處不可；但缺人缺糧，在您二年剩下任期之後，本縣客家還是看不到未來啊！

二、縣府雖成立新聞處，但主流媒體絕少報導本縣客家相關消息，還不如隔鄰縣巿某主流媒體的少數記者呢！相較前兩任刻意打壓客語17年的客籍鄭、邱縣長，楊縣長努力拯救客語苦心有目共睹，但卻鮮少見諸主流媒體。客語已經被強勢語言壓迫即將自我滅絕，多數客家人仍像大夢初醒，任憑客族語言消逝。故建議回歸新聞課，將剩餘編制納入客家事務處，使客家業務步入正軌。

三、請楊縣長號召客籍政治人物，加強客家意識，提高客家認同度。若以選修客語比率作為客家認同度，則代表本縣約有16萬以上客家人是對客家冷漠的！因為無客家意識及認同，就無意願學習或講客語！呼籲縣巿議員／鄉鎮長／代表／村里長…等領袖人物，在公眾場合，效法閩南語籍人士作法，儘量講客語；若是開會，可仿照國會或他縣巿，搭配客華語口譯員，這樣就不會有溝通問題。上行下效，這也是建立客語學習、客家意識及客家認同最好的示範！千萬別像以前鄭縣長金句：「下面（群眾）只要有一個聽不懂客語，我就絕不講客家話！」對於平時不講客語的客籍政治人物，多數客家人也會漸漸覺醒，不願再被當成用過即丟的衛生紙一樣！

駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老宅「天祿堂」三合院，現由大使的胞姊劉鳳英經營幼兒園，活化百年老屋，並透過生活體驗讓客家文化從小扎根，致力於推動客家語言、文化傳承。圖為小朋友在三合院禾埕表演客家歌舞。（新竹縣政府提供）

四、開設「薪傳師客語精進班」，許多客語薪傳師平日不常講客語，如何教導學生呢？有些客庄中小學僅見閩南語標語，卻無客語，顯示多數學校不重視客語教學。就像各地不少的「客家XX館」，卻是「有客家人，無客家話」。客語如果平時不敢（或不願）講，只落得表演或申請經費用途，那是完全没有前途，客族也不會受其他族群尊重的！

「客語失，文化滅，族群亡！」縣長八年任期，轉眼將屆，若能排除萬難，升格成立客家事務處，對於本縣客家起死回魂，當有重大鼓勵作用，此舉亦將載明史冊，縣民歡騰，請楊縣長慎重考慮之！

（作者為新竹客語演講會創會長）

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