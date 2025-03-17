晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》搶救新竹客家——給楊文科縣長的信

2025/03/17 11:30

◎ 黃文斌

敬愛的楊縣長：

没有客家話，哪有客家人？長期以來，新竹縣都被認為是「客家大縣」，因為客家人口比率為全台最高，從早期的85% → 76.8%，再降到近年調查的67.8%。不管如何，仍為全台最高比率。其實，您可知道：本縣真的已變成「客家小縣」嗎？

本縣中小學生，近年來選修客語人數，已遠低於選修閩南語人數！（例如113年全縣小學生總數3萬8,624員：選修客語42%，閩南語54%） 相較苗栗縣客家人口比率62.5%，小學生選修客語大多還維持52%；如果這是未來客籍人口比率，那新竹縣已成不折不扣的「客家小縣」了！而且，這些學生將來還能否講簡單的客語，還真是個大問題。

新竹縣中小學生，近年來選修客語人數，已遠低於選修閩南語人數。圖為幼兒園進行客語沉浸式教學，示意圖。（記者楊綿傑攝）新竹縣中小學生，近年來選修客語人數，已遠低於選修閩南語人數。圖為幼兒園進行客語沉浸式教學，示意圖。（記者楊綿傑攝）

目前，絕大多數四、五十歲以下的客籍父母，連一般客家「巿場話」都不會講，叫他們如何教導子女講客語呢？當今，七、八十歲以下，還能講流利客語的縣民，已漸成為稀有寶貝，縣長雖努力推行客語多年，但在多數客家活動場合，各級客籍官員、民代、家長…仍在大量「講國語」。或許小孩子們在想：大人們都不講客語了，單憑每週一節的客語課程如何叫小孩有效學習，扭轉客語頹勢呢？

吾雖臨大限，仍盼能為搶救本縣客語，最後一次向縣長提出以下建議：

一、新竹縣政府應速成立「客家事務處」。推行及搶救客家語言文化，需要回歸制度，成立專責單位；而不能只靠楊縣長及過勞的縣府客家科區區10員編制！（桃園客家局編制40員，外加支援人力，最多達58員！花蓮縣府客家處編制20員，外加3員，共計23員）。以前縣府皆稱受限於員額，客家科編制無法增加；三年前，縣府曾獲行政院增補上百員額編制，卻成立新聞處及升格教育局。或謂推行客語，未必非要客家處不可；但缺人缺糧，在您二年剩下任期之後，本縣客家還是看不到未來啊！

二、縣府雖成立新聞處，但主流媒體絕少報導本縣客家相關消息，還不如隔鄰縣巿某主流媒體的少數記者呢！相較前兩任刻意打壓客語17年的客籍鄭、邱縣長，楊縣長努力拯救客語苦心有目共睹，但卻鮮少見諸主流媒體。客語已經被強勢語言壓迫即將自我滅絕，多數客家人仍像大夢初醒，任憑客族語言消逝。故建議回歸新聞課，將剩餘編制納入客家事務處，使客家業務步入正軌。

三、請楊縣長號召客籍政治人物，加強客家意識，提高客家認同度若以選修客語比率作為客家認同度，則代表本縣約有16萬以上客家人是對客家冷漠的！因為無客家意識及認同，就無意願學習或講客語！呼籲縣巿議員／鄉鎮長／代表／村里長…等領袖人物，在公眾場合，效法閩南語籍人士作法，儘量講客語；若是開會，可仿照國會或他縣巿，搭配客華語口譯員，這樣就不會有溝通問題。上行下效，這也是建立客語學習、客家意識及客家認同最好的示範！千萬別像以前鄭縣長金句：「下面（群眾）只要有一個聽不懂客語，我就絕不講客家話！」對於平時不講客語的客籍政治人物，多數客家人也會漸漸覺醒，不願再被當成用過即丟的衛生紙一樣！

駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老宅「天祿堂」三合院，現由大使的胞姊劉鳳英經營幼兒園，活化百年老屋，並透過生活體驗讓客家文化從小扎根，致力於推動客家語言、文化傳承。圖為小朋友在三合院禾埕表演客家歌舞。（新竹縣政府提供）駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老宅「天祿堂」三合院，現由大使的胞姊劉鳳英經營幼兒園，活化百年老屋，並透過生活體驗讓客家文化從小扎根，致力於推動客家語言、文化傳承。圖為小朋友在三合院禾埕表演客家歌舞。（新竹縣政府提供）

四、開設「薪傳師客語精進班」，許多客語薪傳師平日不常講客語，如何教導學生呢？有些客庄中小學僅見閩南語標語，卻無客語，顯示多數學校不重視客語教學。就像各地不少的「客家XX館」，卻是「有客家人，無客家話」。客語如果平時不敢（或不願）講，只落得表演或申請經費用途，那是完全没有前途，客族也不會受其他族群尊重的！

「客語失，文化滅，族群亡！」縣長八年任期，轉眼將屆，若能排除萬難，升格成立客家事務處，對於本縣客家起死回魂，當有重大鼓勵作用，此舉亦將載明史冊，縣民歡騰，請楊縣長慎重考慮之！

（作者為新竹客語演講會創會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書