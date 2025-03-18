自由開講》台灣歡迎「高級專業人才」移居

◎ 常遇秋

川普知道國際局勢動盪不安，想取得美國公民者，如過江之鯽，提出「金卡」換「綠卡」。對此，筆者提出幾點看法。

美國總統川普提出「金卡」換「綠卡」計畫，外國人只要花500萬美元，就能購買「金卡」，成為美國公民。（法新社）

首先，外國人只要花500萬美元，大約新台幣1.63億元，就能購買「金卡」，成為美國公民，台灣可以當成移民政策的參考。

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根據民國112年12月《外國人留停居留及永久居留辦法》第16條，外國人要在「台灣」取得永久居留權，只需新台幣一千五百萬元。反觀外國人想要在「美國」取得美國公民，卻高達新台幣1.63億元。

外媒《每日鏡報》（Tagesspiegel）列舉了4個國家適合移民，除了冰島、加拿大、烏拉圭之外，台灣名列其中之一，台灣除了治安良好，醫療水準高之外，物價相對便宜，「移居價格」也相當親民。

台灣的「投資移民」，與美國相比，是物美價廉。

台灣是外媒《每日鏡報》推薦最適合移民國家之一。（資料照）

其次，台灣最歡迎的移民是「高級專業人才」，配合台灣高科技產業發展的人才！

根據民國113年10月《歸化國籍之高級專業人才認定標準》第2條，把配合國家發展的「高級專業人才」，適合移居台灣者，定義很清晰。

例如，一、科技領域：（一）在奈米、微機電技術、光電技術、資訊及通訊技術（含資通安全技術）、通訊傳播技術、…與生物科技…等。

「高級專業人才」的移民，若與台灣高等教育結合，配合國家政策發展，能成為產業鏈，變成台灣另一座「護國神山」。

最後，美國即將實施的用500萬美元，「金卡」換「綠卡」的思維，是歡迎「富人赴美」。台灣的《歸化國籍之高級專業人才認定標準》，是歡迎「人才赴台」！

台灣首選是「人才」，當然，也歡迎「富商」的「投資移民」！

（作者為教育工作者）

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