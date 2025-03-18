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自由開講》都更容積獎勵應更具整體效益 強化城市功能復甦

2025/03/18 17:00

◎ 安京

在台灣，都市更新與都市計畫的關聯性一直是討論的焦點。為使都市更新能夠更靈活地進行，因應時效需求，根據現行法規，都市更新事業計畫可在不違背原有都市計畫意旨的情況下，先行發布實施，相關都市計畫可再配合辦理變更，導致商業開發與高密度建設往往被優先考慮，而這可能與都市計畫中的居民生活品質、環境保護等目標相衝突。且都市計畫的執行通常由政府機構負責，而都市更新計畫則可能由民間企業主導，在這樣的情況下，兩者之間的溝通與協作往往不夠，會出現政策上的不同步。

內政部去年底修正「都市更新建築容積獎勵辦法」，放寬原建築容積獎勵適用範圍，提高所有權人參與都市更新意願。（圖由新北市城鄉局提供）內政部去年底修正「都市更新建築容積獎勵辦法」，放寬原建築容積獎勵適用範圍，提高所有權人參與都市更新意願。（圖由新北市城鄉局提供） 

內政部於2024年12月26日修正「都市更新建築容積獎勵辦法」，將容積獎勵的適用對象從原先的已取得使用執照建物，擴展至所有已掛號申請建照者，在加速都市更新的同時，應注意都市更新計畫可能集中於某些特定區域，這些區域可能經濟較為活躍或具有開發潛力，而忽略了其他需要改善的區域，建議政府應再設立明確的公共利益指標，讓都市計畫具備更多的靈活性與可調整性，避免都市更新脫離全盤性的檢討、診斷，與都市發展目標脫節，個人見解如下：

一、不論透過都市更新或都市計畫之分區變更、市地重劃等方式進行土地活化，關鍵在於是否以長期經營管理思維「投資」每一塊土地及周邊環境，而非利益角逐，更不應該以年限限制方式，爭取容積獎勵額度！例如：利用時程獎勵增加容積額度，表面上雖加速改善現有窳陋不堪、強化安全及衛生條件等，但時間一久，因缺乏整體考量，反而造成空屋率上升、城市資源壟斷、雙向的蛙躍式發展等問題，進而誘導更多不經濟且機能錯置的開發及使用型態。

二、都市從規劃至重建、整建維護階段，是伴隨一連串的課題診斷及目標導向之過程，在此過程當中，漸進式修正都市中不合時宜之分區型態、對周遭環境有危害安全之使用項目、無法配合未來產業趨勢發展之土地利用等機能，在都市計畫中預留一定的彈性空間，以上對都市社會、經濟、環境影響之改善，皆需在不損及相關權利人利益與公共使用權利情況下，緩慢修正成規劃者、使用者雙方共同預期之目標。

（作者為自由業）

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