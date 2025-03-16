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自由開講》深山的啟示與不安——探索森林與保護環境的責任

2025/03/16 15:00

◎ 陳其睿

昔日，在都市中的山間小道漫遊，沐浴其中，以為這就是森林的全貌。某日因緣際會下，踏入了高山深林，這才發覺，一切都與過往所經歷的截然不同。

走入山林，錯綜複雜的森林景色變化莫測，令人目不暇給。圖為遊客於梨山黑森林步道密林穿行。（資料照）走入山林，錯綜複雜的森林景色變化莫測，令人目不暇給。圖為遊客於梨山黑森林步道密林穿行。（資料照）

都市的山間小道，慢遊其中，也不過是半日，甚至一日之事。沿途所見之花草山色，雖美而如出一轍。絡繹不絕的健行者們，互相問候、彼此擦肩而過，這一切看似和諧，卻令人時常有種錯覺，彷彿仍置身於繁忙的都市中，無法真正感受到森林的懷抱。因為平易近人，山間小道多有維護，讓初次來到的人誤以為台灣的森林如同美麗、乾淨的畫卷，但也正因如此，我逐漸感到那股人為的規範與不自然，少了一分生機與真實。

直到我進入了更深的山林，才發現這一切與我想像的差距如此之大。山林的寂靜，僅有的蟲鳴鳥叫，錯綜複雜的森林景色變化莫測，都令人目不暇給，渴望深入探索。然而，越置身其中，享受著眼前美好的同時，卻也發現了眼下的不安。經年累月的瓶瓶罐罐、隨手即丟的塑膠包裝、更甚至有快餐店的便當盒等等，如此杳無人煙的深林中，竟也隱藏了不少的廢棄物。無論是登山健行者、抑或是猖獗的山老鼠所為，這些廢棄物的分解都需要數年、甚至更長時間，深林的不安正悄悄地擴散著

在杳無人煙的深林中隱藏不少廢棄物。玉山園區主峰線步道，在休憩點仍有機會看見瓶罐垃圾。（圖由玉管處提供）在杳無人煙的深林中隱藏不少廢棄物。玉山園區主峰線步道，在休憩點仍有機會看見瓶罐垃圾。（圖由玉管處提供）

或許是因為對森林的敬畏與愛護，也或許是對未來世代的責任，我開始思考，我們究竟能為這片山林做些什麼。在這些深山中，少數人的不當行為，已經影響到了原本美麗的自然景觀。這讓我不禁反思，或許我們不該僅僅停留在都市間，而應該懷抱著對山林的責任感，帶著合適的裝備，探索、保護，並盡量減少環境中的不安每一個人的小小努力，或許就是改變的一個開始。

雖然這只是我的一小步，但我相信，只要每位有能力深入山林的人都能以相同的心態行動，總有一天我們能改變現狀，保護台灣這片寶貴的森林資源，讓它在未來的日子裡生生不息，成為我們與後代共同的綠色家園。

（作者為森林護管員）

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