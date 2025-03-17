自由開講》避孕藥不可為方便而隨便

◎ 林應然

有關避孕藥可自由至藥局購買一事，藥師公會以「緊急事後避孕藥應於72小時內服用，黃金12小時效果最佳，但台灣婦產科診所數量減少，截至2023年底僅965家，而全國已有8,887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所。若開放藥局供應，可提升藥品可近性，特別是在醫療資源不足的地區，確保婦女能夠在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。支持緊急事後避孕藥轉為指示藥。」合理化緊急事後避孕藥由處方藥轉為指示藥，筆者期期以為不可。

緊急事後避孕藥的使用牽涉醫療專業，服藥前要有精確診斷，服藥後要有後續追蹤。示意圖。（歐新社檔案照）

緊急事後避孕藥的使用牽涉醫療專業，服藥前要有精確診斷，服藥後要有後續追蹤，不應該以方便性為由隨意改為指示用藥，此絕非良策。

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若以台灣婦產科診所數量少為理由要求開放，那應該代以鼓勵讓病人也可至其他各種專科醫療院所診斷處方，因為婦產學科是所有醫學生的必修與實習學門，比之藥師完全沒有修習婦產科更能精準診斷處方用藥，如此比較不會對病人產生傷害。

全球一些先進國家或許因求醫不便，因而開放讓病人直接至藥局購藥，然台灣處處可以就近尋得醫療院所診療大不相同，若說全國已有8,887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所，因此要求改變政策，何妨說台灣有一萬兩千多家西醫診所，是否更適合為病人把關診斷處方用藥安全，以確保婦女可以獲得安全的醫療用藥權益。期望政府三思而後行。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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