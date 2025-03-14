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黃澎孝練「孝」話》台灣，「起風了！」 從賴總統國安會後講話到谷立言專訪⋯⋯

就在3月13日，大罷免連署成功進入第二階段的時刻。賴清德總統在召開國安會議結束後，在總統府即席發表了一篇堪稱震撼兩岸關係的重要講話，吹響了台灣反通匪、反滲透的反共號角。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/03/14 12:00

◎ 黃澎孝

淡淡的三月天，大罷免的連署成果，猶如三月的杜鵑花一般，開滿了全台各地。

賴清德吹起反共號角震驚中國 

就在3月13日，大罷免連署成功進入第二階段的時刻。賴清德總統在召開國安會議結束後，在總統府即席發表了一篇堪稱震撼兩岸關係的重要講話，吹響了台灣反通匪、反滲透的反共號角。

賴清德總統強調，中國是「境外敵對勢力」，並宣告「 恢復軍事審判」以因應中共對國軍的滲透。（記者陳志曲攝）賴清德總統強調，中國是「境外敵對勢力」，並宣告「 恢復軍事審判」以因應中共對國軍的滲透。（記者陳志曲攝）

由於，賴清德總統夙有「務實台獨工作者」之稱，因此，自他2024當選台灣總統以來，中國一直都以加倍的文攻武嚇來嚇阻賴清德的反共保台言行。

但是，3月13日賴清德總統不但再度強調：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而且還加碼宣告：中國就是「境外敵對勢力」，並宣告「 恢復軍事審判」以因應中共對國軍的滲透

事實上，賴清德這番十分硬氣的話，簡直似向中國直球對決般的「攤牌」了！我們從中共國台辦近乎語無倫次的謾罵，可以看出賴總統此番出擊真是把中國給打懵了！想必主管對台工作的政協主席王滬寧和國台辦事先毫無所悉，令他們在毫無準備之下，不知如何應對習近平必然的震怒與究責！

川普來了！台灣起風了！

這群「境外敵對勢力」的頭頭們，在吃驚震怒之餘，一定十分納悶：賴清德的底氣何來？目的又何在呢？

其實答案很清楚，簡單的說吧！川普來了！台灣也即將起風了⋯⋯。

事實上，當3月3日台積電的董事長魏哲家，在川普的盛情邀請，甚至美言恭維下，在白宮宣告將繼續加碼投資美國一千億美元，以在美國擴大生產高端晶片，並在美國設立研發中心，讓美國的晶片產業重現一線曙光後，台美關係就已經跨入了一個嶄新的光明境界。

魏哲家與川普在白宮宣告台積電將在美國加碼投資設廠，台美關係就已跨入嶄新的光明境界。（歐新社）魏哲家與川普在白宮宣告台積電將在美國加碼投資設廠，台美關係就已跨入嶄新的光明境界。（歐新社）

就從那天起，川普動輒把台積電掛在嘴邊。動輒盛讚在他「力邀」之下赴美擴大投資生產的台積電，是一間全世界首曲一指的最高端的晶片製造公司。

顯然，台積電之所以讓川普如此津津樂道，這代表著「川普總統」已經在白宮的智囊和專業顧問們的幫助下，已經不同於之前的「川普先生」已經開始瞭解到：台積電對「美國再次偉大」的重要性。

進而瞭解：Taiwan can help！

並不是台灣政府一句空洞的口號，而是川普心心念念：Make America great again !不可或缺的關鍵夥伴。

台灣是美國制勝的首選夥伴

三月十日《自由時報》刊登了美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受該報總編輯鄒景雯的獨家獨家專訪，他就非常充份又詳細的闡明了川普對台政策的走向，以及台積電投資美國所象徵的意義和正面的外溢效果。

美國在台協會處長谷立言直言，「無論在先進技術或製造業領域，美國將台灣視為在21世紀競爭中致勝的首選夥伴」。（記者田裕華攝）美國在台協會處長谷立言直言，「無論在先進技術或製造業領域，美國將台灣視為在21世紀競爭中致勝的首選夥伴」。（記者田裕華攝）

谷立言直白指出：美國與台灣半導體產業之間的關係，不是「零和遊戲」而是「正和關係」。台美在科技產業領域的合作，諸如台積電的擴大對美投資，將「讓美國和台灣一起變得更加強大」

尤其，針對近日台灣再度湧現的「疑美論」和「疑川論」谷立言毫不保留的直言：「無論是在先進技術或製造業領域，美國將台灣視為在21世紀競爭中致勝的首選夥伴。」

谷立言總結美國在川普總統領導之下有幾個原則，最主要的目標是要在全世界努力使美國變得更加強大、更加安全、更加繁榮。

谷立言進而直言，美國在台灣做的一切，也同時會讓台灣變得更加的強大、安全和繁榮。

AIT公開承認資助黑熊學院的意義

眾所周知，谷立言是美國駐台首席外交官，他願公開接受媒體專訪，必然要先報請國務院核准。因此，他的專訪內容所體現出川普政府的對台政策的增強，當然是言有所本。

更值得令人玩味的是，針對新黨台北市議員侯漢廷爆料，指稱民進黨不分區立委沈伯洋創立的黑熊學院，有收「受境外勢力」資助一事，AIT竟然一改往日「不予置評」的模糊態度。3月11日AIT發言人竟公開證實曾資助黑熊學院，並指出AIT為了促進共同價值及美台合作，為各種民間社會組織、非營利組織提供資金。過去也包含黑熊學院在內。

AIT公開證實曾資助黑熊學院，並指出AIT為了促進共同價值及美台合作，為各種民間社會組織、非營利組織提供資金。（圖取自AIT官網）AIT公開證實曾資助黑熊學院，並指出AIT為了促進共同價值及美台合作，為各種民間社會組織、非營利組織提供資金。（圖取自AIT官網）

AIT 如此毫不避諱的公開承認贊助黑熊學院，實不啻刻意嶄露了美國對黑熊學院所作所為的肯定！但這是否也意味著黑熊學院在這次台灣公民「大罷免」行動中的積極角色，是不是也獲得美國方面的肯定甚至支持呢？

AIT此次不尋常的表態，是否傳遞出川普政府已開始對台灣內部囂張的親中勢力已不再「坐視」了呢？

事實上，他們只要思考為何在川普就職前因「烏龍戒嚴」事件被羈押的韓國親美總統尹錫悅，突然因首爾中央地方法院撤回以「叛亂」罪名對尹錫悅發起的訴訟，並於3月8日將尹錫悅釋放。

然後，3月12日，親中的菲律賓前總統杜特爾特突然被捕，迅速移送海牙國際法庭，接受「反人類罪」的審判⋯⋯

上述這一連串事件在時間上的巧合，稍有政治敏感度的藍白立委實在應該要「細思亟恐」起來了吧？

中華民國可不是「中國台灣省」

台灣是一個國民知識水準很高的國家，公民社會更是藏龍臥虎，人才濟濟。對於國民黨立院黨團總召傅崐萁去年立院開議之初，就公然率16個國民黨立委前往北京接受中國政協主席王滬寧的摸頭招安，然後開始在台灣立法院上演一齣接一齣毀法亂政的戲碼。

藍白立委這番形同「國會政變」的作為，終於讓早已看不下去的公民社會「揭竿而起」，眾怒終於匯成「大罷免」的政治海嘯，讓「通匪」舔共的立委，面臨一場「水能載舟 ，亦能覆舟」的罷免教訓

藍白立委形同「國會政變」的作為，讓公民匯成「大罷免」的政治海嘯，民憤所展現出來的民氣，也增強了賴清德總統反滲透、反霸凌，抗中保台的底氣。（資料照）藍白立委形同「國會政變」的作為，讓公民匯成「大罷免」的政治海嘯，民憤所展現出來的民氣，也增強了賴清德總統反滲透、反霸凌，抗中保台的底氣。（資料照）

當然民憤所展現出來的民氣，也大大增強了賴清德總統反滲透、反霸凌，抗中保台的底氣

就在台灣人民反通匪立委的民憤高漲之際，中國外交部長王毅偏偏噴出了所謂「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」這一句話，不但成為中國輿論炒作的重點，而且還發動包括台灣藝人在內的上百名藝人在各自的「微博」轉發，徹底踩在台灣人的紅線上。

然而，這也讓賴清德總統在抗中保台的廣大民意支持下，以及在美國川普總統就職後帶動的國際反共、反中潮流的激盪下，毅然登高一呼，把中國「正名」為「境外敵對勢力」，並宣告恢復軍事審判，以重刑「伺候」通匪不肖軍人，絕不讓中華民國淪為「中國台灣省」！

並進而讓台灣得之不易的民主自由，在天時、地利、人和的匯聚下，擺正堅決站隊美國的國家路線，讓台灣乘著川普之勢，與美國共同發展，一起偉大！


（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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