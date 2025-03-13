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林志潔評評理》恢復軍審適用範圍縮限 一般犯罪仍法院審理

今天總統所說的，是希望未來即使在非戰爭時期，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中〔危害國安〕的犯罪，也應改由軍事審判；至於現役軍人在非戰爭時期觸犯陸海空軍刑法中的非國安犯罪，或觸犯一般刑法犯罪，都還是歸由一般地方法院審判。
林志潔

林志潔

2025/03/13 22:06

◎ 林志潔

現行軍審法與洪案時期 已改革大不同

賴總統今天提及重新使用軍事審判制度，絕非回到戒嚴或傷害軍人的權利，因為現行的軍事審判法早已和洪仲丘案時的軍事審判法有重大差異，不但在審判程序的嚴謹公正上有所改革，在軍法官的養成、專業與獨立上，也早已不是過去由國防軍指揮監督的狀況。

賴總統提及重新使用軍事審判制度，絕非回到戒嚴或傷害軍人的權利。（記者陳志曲攝）賴總統提及重新使用軍事審判制度，絕非回到戒嚴或傷害軍人的權利。（記者陳志曲攝）

何況在現行法下，如果在非戰爭時期，這個修改後的軍事審判制度是被凍結的，只有在戰爭時期，現役軍人犯陸海空軍刑法的犯罪，才會使用這個軍事審判制度。

非戰時期軍人危害國安犯罪 將適用軍審

今天總統所說的，是希望未來即使在非戰爭時期，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中〔危害國安〕的犯罪，也應改由軍事審判；至於現役軍人在非戰爭時期觸犯陸海空軍刑法中的非國安犯罪，或觸犯一般刑法犯罪，都還是歸由一般地方法院審判。

非現役軍人 都跟陸海空軍刑法無關

如果是非現役軍人，即使是退役軍人，或者一般民眾，不論平時或戰時，都跟陸海空軍刑法無關！也跟軍事審判無關！請毋須驚慌失措，也不要聽信網路謠言。

至於，有號稱法律專家在受訪時說，現役軍人觸犯陸海空軍刑法中危害國家安全的犯罪，若使用軍事審判是〔萬萬不可，會增加很多冤案〕，應該是沒有搞清楚現行軍事審判制度，也沒有理解總統和國防部的意思所致。特此澄清。

應請法律專家說明，身為現役軍人，犯陸海空軍刑法危害國家安全犯罪，用軍事審判制度到底有什麼問題，為何因此會增加冤案？

退役軍人淪共諜 仍無法軍審或陸海空軍刑法

在我的看法，最麻煩的還不是現役軍人，而是退役軍人遭到共軍吸收，或者一般民眾，但甘於擔任敵對勢力的居間買辦，這些可都沒有辦法用陸海空軍刑法或軍事審判來處理。

不過話說，我們不少藍白立法委員大人，也是擔任居間買辦，還當的不亦樂乎，我覺得這才是最需要用國家安全法來處理的一群！請大家趕快站出來罷免這些賣台的立法委員！

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書 

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