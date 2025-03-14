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黑熊學院》國家認同、國家認同，還是國家認同

台灣之所以無法凝聚社會共識，全力展開防衛準備，根本原因就是有一群生活在台灣卻認同敵國的人，以及社會受到統戰宣傳影響。 ​如果不整合人民對國家的認同與共識，那麼再多的防衛培力、再好的武器設備、再多的人員編制，都只像沙堡一樣一吹即垮。
黑熊學院

黑熊學院

2025/03/14 21:00

◎ 黑熊學院

賴清德總統闡述的5大威脅、17項因應策略，其核心都指向「#國家認同」。

17項因應對策很明確具體地，描繪了接下來政府在防堵統戰的做法。

台灣面臨嚴重滲透問題 全面防堵中共統戰。（取自貼文）台灣面臨嚴重滲透問題 全面防堵中共統戰。（取自貼文）

而所有對策要解決的問題與根本原因，就是國家認同。

台灣之所以無法凝聚社會共識，全力展開防衛準備，根本原因就是有一群生活在台灣卻認同敵國的人，以及社會受到統戰宣傳影響。

如果不整合人民對國家的認同與共識，那麼再多的防衛培力、再好的武器設備、再多的人員編制，都只像沙堡一樣一吹即垮。

因為人民對於保衛自己國家的意志不足，就充滿唱衰、扯後腿、等著看笑話的人。

綜觀世界各國的民防教育，第一堂課，就是「認識自己的國家」。

把歷史教育放在民防課程中，讓人感覺格格不入，但理解起來卻深具道理。

認識自己的國家、瞭解生長的土地經歷的故事，才讓人真實地感受到與國家的連結，建立對國家的認同與支持，偏偏這一點在台灣更顯困難。

一般而言說，「國家認同」從來不是問題，共同捍衛自己的家園是再自然不過的事。

但台灣的認同問題，百年以來像宿疾般難解，影響社會共識甚至是國家發展。

賴總統以如此強硬的態度，明確指出台灣面臨的滲透問題、認同問題及主權危險，要採取比過往更積極的作為，防堵統戰滲透、嚴懲賣台人士！

因為違反條例被驅逐的統戰中配，亞亞不會是第一個，也不會是最後一個。

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（擷取自抖音）中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（擷取自抖音）

我們絕對支持、也非常贊同，對有統戰行為的在台中國人、出賣台灣的賣國賊，採取更嚴格的執法，將深埋台灣的統戰網絡，連根拔起！

［統整17項因應策略］

1）國安會、國防部推動「和平四大支柱行動方案

2）國安會、外交部與盟國合作，向世界宣達台灣反中國併吞立場

3）檢討修正軍事審判法，擴大軍審範疇

4）訂軍法官人事條例及軍事法院、軍事檢察署組織法等

5）增訂國軍對敵人效忠之處罰及領退休俸規範

6）清查領有中國身份證、居留證等證件之國人

7）中國人來台定居需依法放棄戶籍、護照，港澳人士則增訂長期居留規定

8）強化宣傳國人赴中旅遊風險，落實登錄制度

9）政府官員、民意代表及宗教團體，赴中交流需公開揭露

10）嚴格限制統戰背景中國人入境，並禁止中國人在台進行統戰活動

11）兩岸宗教、文化、學術、教育等交流應「去政治化」、「去風險化」

12）提升本土文化產業，獎勵國內影視及文創產業，鼓勵台灣本土歷史文史研究

13）規範赴中發展之藝人，言行應注意事項，避免危害國家尊嚴

14）各機關積極防範中國網路、應用程式、AI等工具，對台認知作戰

15）以上措施應全面檢視法令之完備，儘速修法落實

16）調整兩岸經貿戰略（人流、物料、金流、技術）強化經濟安全

17）教育部等單位，提升學生對中國的識讀教育及兩岸交流認知

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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