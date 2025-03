自由開講》關於中國不能說的七件事

◎ 廖明輝

美國智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)在二月二十七日公布一段訪談影片,內容聚焦該研究所總裁兼執行長約翰·沃爾特斯與共和黨參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)就新書《關於中國不能說的七件事》(Seven Things You Can’t Say about China)進行對談。

美國共和黨參議員湯姆·科頓(Tom Cotton) 是現任參議院情報特別委員會主席。(彭博檔案照)

訪談長達五十分鐘,科頓在訪談中解釋他研究中國共產黨威脅美國的種種行徑,包括大規模軍事集結、參與芬太尼貿易,以及透過媒體、學術界、華爾街和華盛頓的網絡來壓制批評者。科頓直言,中國共產黨正以前所未有速度挑戰美國主導的世界秩序,企圖全然取代美國,他期待這本書能讓美國民眾警覺到中國遠比多數人想像得更危險。

這本書主要探討七個關於中國不能說的真相。

首先,中共是一個「邪惡帝國」,長期以來以警察國家之姿殘害中國人民,屠殺數千萬人,並以強制計劃生育政策阻止數億人出生。

其次,中共正積極準備戰爭,特別是針對台灣,並試圖軍事擴張至印太地區,以削弱美國影響力。第三,中共正在發動一場全球經濟戰,透過不公平貿易手段摧毀數百萬美國工作機會,關閉數萬家工廠,並大規模竊取智慧財產權,使美國經濟受挫。

第四,中共已經深入滲透美國社會,包括影響好萊塢、體育界、媒體、學術界及企業界,使許多有影響力的人士為其說話或噤聲。第五,中共的影響力已經滲透華盛頓政壇,不僅在聯邦層面發揮影響力,甚至顛覆地方政府,使政策傾向於有利中共的方向。第六,中共正針對美國的下一代,透過毒品戰、社交媒體滲透(如抖音TikTok)影響美國青少年的思想與行為。

最後,也是最令人擔憂的一點,如果美國不正視這場戰爭,中共的計劃可能會成功,最終改變全球政治與經濟秩序。

科頓是現任參議院情報特別委員會主席,因為九一一事件而離開法律界,投身美國陸軍步兵軍官並兩度赴戰區服役。他為此獲頒青銅星勳章與戰鬥步兵徽章等軍事榮譽。他指出在二〇二三年,就有高達八千名中國與俄羅斯籍人士獲准進入美國國家實驗室,這類滲透引發外界對於核心科技外流與安全風險的憂慮。科頓因此支持立法禁止中國、古巴、伊朗、北韓及俄羅斯公民進入美國國家實驗室。

科頓指出,台灣對美國的戰略重要性不容忽視。對全球經濟和安全的影響遠超過一般人認知。示意圖。(法新社檔案照)

訪談也聚焦台灣戰略地位。科頓指出,台灣對美國的戰略重要性不容忽視。許多人可能認為台灣只是「一個小島」,但事實上,台灣對全球經濟和安全的影響遠超過一般人認知。

他引用麥克阿瑟將軍的觀點,將台灣比喻為「一艘永不沉沒的航空母艦」,是第一島鏈核心,阻擋中國共產黨的軍事擴張。如果台灣落入中共手中,中共將取得南海的戰略控制權,並可能進一步威脅日本、菲律賓與美國的西太平洋戰略基地。此外,台灣在全球半導體產業佔據舉足輕重地位,控制全球百分之九十以上先進半導體生產,一旦中國奪取台灣,美國與世界其他地區都將面臨半導體短缺的巨大衝擊,引發全球經濟大蕭條。

唯有揭露真相並正視中國共產黨的全面滲透,美國才能鞏固民主。(路透檔案照)

科頓認為,唯有揭露真相並正視中國共產黨的全面滲透,美國才能鞏固民主、防範中共進一步壓迫自由世界。他在書中呼籲民眾警覺,不要因為中共強勢的外交與鋪天蓋地的經濟吸引力,就輕忽其背後的威脅。他希望《關於中國不能說的七件事》提供明確警訊,提醒人們關於中國不能說的七件事,或許就是最重要的真相。

(作者為中華經濟研究院輔佐研究員 )

