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自由開講》中共軍事擴張挑戰區域穩定 台美合作刻不容緩

2025/03/20 21:00

◎ 儀安

中共強勢軍演，台海與印太局勢告急

近年來，中共加速擴張軍事力量，頻繁在台海周邊及印太區域進行軍事挑釁，對台灣乃至全球和平構成嚴重威脅。近期，中共無預警在台灣高屏外海40浬處劃設軍事操演區，進行「射擊訓練」，同時派遣軍艦至澳洲與紐西蘭外海進行實彈演習，公然挑戰國際秩序。這類舉動無疑是中共試圖透過軍事手段改變區域現狀的戰略操作，不僅破壞台海和平，更嚴重影響整個亞太區域的穩定。

共軍2月26日無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域。我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）共軍2月26日無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域。我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

中共武統野心昭然若揭

在台灣舉行漢光演習之際，中共國防部發言人吳謙發表強硬言論，甚至公然威脅「早晚要來收了你們」，徹底暴露中共所謂「和平統一」的謊言。這種好戰言辭不僅突顯其武力犯台的野心，也讓國際社會更加警覺中共的本質。事實上，中共長期以來在國際場合標榜自己為「負責任大國」，但實際行動卻不斷強化軍事擴張，甚至對鄰近國家進行威脅，導致包括日本、南韓、澳洲及美國在內的多個國家強化聯防，對抗中共挑釁。

中共國防部發言人吳謙強硬言論，甚至公然威脅「早晚要來收了你們」。（取自中國國防部）中共國防部發言人吳謙強硬言論，甚至公然威脅「早晚要來收了你們」。（取自中國國防部）

台美軍事合作深化，中共恐適得其反

面對中共的軍事恫嚇，台美軍事合作正持續升級，美方不僅強化對台軍售，還進一步深化聯合訓練及情報共享。美國國會近年來通過《台灣安全加強法》，確保台灣獲得必要的軍事支持。根據最新軍售案，台灣將獲得F-16V戰機、岸基魚叉飛彈及海馬斯多管火箭系統，大幅提升國防能力。

此外，美國國防部與印太司令部密切關注中共在西太平洋的軍事動態，並強化與日本、南韓及澳洲的聯合軍演，以建立更堅實的安全聯盟。這些行動顯示，中共的武嚇行為不僅無法讓台灣屈服，反而促成台美更緊密的軍事合作，使其戰略圖謀完全破功。

美國明確表態，防止中共武力犯台

美國國務卿魯比歐近日在接受媒體訪問時，直指中共正加速軍備擴張，並視美國為主要競爭對手，強調美國不會容忍任何改變台灣現狀的強制行為。魯比歐的表態不僅再次確認美國對台安全承諾，也向中共發出明確警告，即美方將採取具體行動以防止其進一步擴張。

美國國務卿魯比歐近日受訪時強調，美國不會容忍任何改變台灣現狀的強制行為。（路透檔案照）美國國務卿魯比歐近日受訪時強調，美國不會容忍任何改變台灣現狀的強制行為。（路透檔案照）

值得注意的是，中共試圖削弱美國在印太地區的影響力，但美國已明確表示，將與日本、南韓及其他盟友加強合作，確保區域安全。這一連串的國際動態顯示，若中共對台灣發動軍事行動，將面對美國與其盟友的強力回應，進一步加深其國際孤立。

台灣堅定守護主權，中共恐成下一個俄羅斯

面對日益嚴峻的挑戰，台灣政府與國軍展現出堅定的國防決心，並透過強化防衛戰力、深化國際合作，確保國家安全。台灣人民早已認清中共的虛偽，並拒絕其「和平統一」的欺騙戰術。無論中共如何升高軍事威脅，台灣都不會屈服，而是將持續與美國及其他民主國家合作，共同維護印太地區的和平穩定。

若中共執意對台發動戰爭，不僅將面臨台灣軍民的頑強抵抗，也將重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍，遭受嚴厲的國際制裁與全面孤立。此舉不僅將對中國經濟造成毀滅性打擊，更將徹底摧毀其國際聲譽，使其成為全球和平的最大威脅。

未來，台灣將持續強化自身防衛，與美國及盟友攜手應對中共的軍事挑釁。無論外在環境如何變化，台灣都將堅守民主與自由，決心捍衛主權，確保下一代能夠在自由安全的土地上生活。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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