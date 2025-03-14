黑暗流浪者》業力引爆與反守為攻

如果不是藍白如此趕進度般的加速毀滅台灣，恐怕也很難凝聚這麼大的社會共識。給賴政府放手一搏底氣的，事實上正是藍白自己。

◎ 黑暗流浪者

2025年對藍白來說是業力引爆年，對民進黨來說則是反守為攻年。

最近賴總統一反2024年處處挨打的被動態勢，頻頻主動出擊。圖為賴總統針對中國對台滲透統戰發表談話。（記者陳志曲攝）

最近賴威廉一反2024年處處挨打的被動態勢，頻頻主動出擊。一面嚴格要求軍公教人員對國家的忠誠，一面清查持有中國身分證與中國戶籍的內賊，一面遣返假結婚真洗人口及宣揚武統言論的中配。

請繼續往下閱讀...

3月13日更是明確將中國定義為境外敵對勢力，宣佈將會恢復軍事審判制度，對來台的中港澳人士作更嚴格的規定，並積極處理協助中國進行大外宣的舔共藝人、假交流真統戰的活動及資訊戰等問題。

賴威廉能夠採取這麼多強硬的措施，當然是因為有強大的民心向背，而這樣的民意正是藍白立委過去一年來倒行逆施的結果。

蔡政府執政時期，雖然大幅強化了台灣的體質與韌性，但是也讓很多人成為溫水中的青蛙，由於被保護得太好而逐漸放下對中國滲透問題的警覺心。再加上藍白等內應配合中國發動資訊戰，全方面抹黑民進黨政府，抗中保台是假議題、內政比國防重要、民進黨把抗中保台當生意做、選舉期間販賣亡國感、投民進黨就是選擇戰爭、應該要大國等距等歪論更是滿天飛。導致很多人忘記了中國的威脅，覺得民進黨政府需要制衡，形成了如今立法院的組成結構。

如果不是藍白加速毀滅台灣，恐怕也很難凝聚這麼大的社會共識。圖為財劃法修惡三讀通過，藍委開心慶祝。（資料照）

但是藍白立委在立法院毫不掩飾的賣台行徑，重新喚起了台灣人的危機意識，不但讓很多原本寄望民眾黨能夠發揮關鍵少數作用的選民清醒，就連堅定反共的正藍軍都開始認清原來自己長期支持的國民黨早已被中共收買的事實，轉而支持大罷免來拯救台灣。當反共成為台灣社會的共識時，就給了賴政府充足的底氣，可以對中共的滲透採取強硬的措施。

如果不是藍白如此趕進度般的加速毀滅台灣，恐怕也很難凝聚這麼大的社會共識。給賴政府放手一搏底氣的，事實上正是藍白自己。

2024年的第一階段，民進黨以哀兵姿態挨了一整年的打，表決輸但論述贏，讓越來越多人看清藍白的真面目與蠻橫無理，再加上藍白史無前例的亂刪預算影響到社會的各個層面，從而形成了全台大罷免的勢頭。

雙北9個罷團日前正式領表，宣告二階罷免於313正式啟動，並進行「失格立委刪一刪，313全面啟動」的象徵剪綵儀式。（記者廖振輝攝）

2025年，民進黨終於可以進入第二階段，開始主動出擊，除了行政權硬起來採取措施清除中共內應之外，這個會期民進黨立委也要把握機會，持續提出各種反滲透的國安法案，把球丟回去給藍白。

藍白已經陷入騎虎難下的窘境，到底該不該支持民進黨採取的反共措施和提出的反共法案？如果藍白支持這些措施跟法案，就對中共無法交代，不但自己在中國的利益可能化為烏有，前途甚至安危都可能無法保證。但如果繼續發表言論反對這些措施，繼續擋國安法案，就無疑是在告訴人民自己真的是中共內應，確實該被罷免，這樣只是在為大罷免添柴火。

去年藍白痛快淋漓的教訓民進黨時，大概沒想到自己現在會落至如此的困境，不但很多人被罷免的機率越來越高，甚至連親中賣台移美的醜陋嘴臉都被一一掀出。

政治人物真的要有底線，不要妄想到處撈好處而不用付出代價，也別以為可以一面享受台灣便利的生活與自由民主，一面把台灣賣給中國大賺統戰紅利，一面在美國移民置產，台灣人絕不會接受這種投機分子。凡是唯利是圖、賣國求榮者，終將被自己長年累積的業障反噬。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載黑暗流浪者臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法