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有志一「童」》十年清理河道 百年繁榮城市

新加坡河的蛻變，充分體現了政府遠見、堅定決心與精細的規劃。這項為期十年的整治工程，不僅解決了環境污染問題，還成功帶動經濟發展，讓這片曾經污穢的河流，轉變為世界知名的旅遊與商業區。
童振源

童振源

2025/03/14 11:30

◎ 童振源

許多遊客來到新加坡，無不前往濱海灣這個現代化的地標區，欣賞摩天大樓與著名的魚尾獅，或搭乘游船暢遊新加坡河及濱海灣，沿途欣賞兩岸繁華的都市景觀，感受當地的風土人情。夜幕低垂後，沿著河畔餐廳品嚐美食，沉浸於燈火璀璨的夜景之中，更是許多遊客心目中難忘的旅遊體驗。

這條如今風光旖旎的河流，曾經是一條臭氣熏天、污穢不堪的黑水河。（作者提供）這條如今風光旖旎的河流，曾經是一條臭氣熏天、污穢不堪的黑水河。（作者提供）

然而，很少人能想像，這條如今風光旖旎的河流，曾經是一條臭氣熏天、污穢不堪的黑水河。在1977年以前，只要聞到刺鼻的惡臭，人們便知道新加坡河就在附近。如今的潔淨與繁榮，背後卻是一場長達十年的艱鉅整治工程。

新加坡河的過去：污染與挑戰

新加坡河與加冷河過去承載著大量的生活與工業廢水，沿岸住戶、餐館、小型工業及熟食攤販，將廢棄物與污水直接排放入河流，使得河道日益惡化。此外，當時河岸還有約8,000座養豬場，其排泄物污染溪流，進一步加劇水質惡化。水面上漂浮著油污、垃圾、腐爛食物與動物屍體，河水的顏色幾乎變成了黑色。

新加坡政府意識到，這樣的環境不僅影響市容，也威脅到公共衛生與國家形象。於是，時任總理李光耀在1977年2月提出了清理新加坡河及加冷盆地的計畫。然而，這項工程並不只是單純的清理垃圾，而是涉及大規模的都市規劃與社會工程。

十年奮鬥：清理與重建

李光耀政府深知，要讓新加坡河恢復清澈，必須從根本上解決污染源。第一步是遷移沿岸的居民與商業活動，以確保污水不再直接排入河流。政府成立「徙置署」，負責安置約3,000戶家庭小工業及5,000名街邊熟食小販，並對相關業者提供補償與重新安置計畫。

此外，政府還關閉了8,000個養豬場，以防止動物糞便污染河道，並加快建設現代化的污水處理設施。政府大力推動住宅與商業區的污水管道接駁工程，確保所有污水能夠進入下水道系統，而非直接排入河流。

在這十年間，新加坡政府投入大量資源，進行全面性的環境改造計畫。清理河道的工作包括打撈垃圾、清除淤泥、鋪設排水系統及建設污水處理廠。政府還積極推動環保教育，讓民眾了解水資源的重要性，提升公眾的環保意識。

改造後的新加坡河：繁榮與永續發展

經過十年的努力，新加坡河與加冷盆地終於煥然一新。水質大幅改善，原本惡臭難聞的河流變得清澈，周邊環境也隨之升級，吸引大量投資與開發項目。濱海灣區域更進一步透過填海造陸，成為新加坡的經濟心臟，許多國際企業在此設立辦公室，高級酒店與商場紛紛進駐。

這條如今風光旖旎的河流，曾經是一條臭氣熏天、污穢不堪的黑水河。（作者提供）這條如今風光旖旎的河流，曾經是一條臭氣熏天、污穢不堪的黑水河。（作者提供）

此外，新加坡政府不僅讓這片區域成為商業中心，也保留了大量的綠地與公共空間。如今，濱海灣是市民運動、休閒與觀光的熱門景點，無論是晨跑、划船，或是傍晚漫步河畔，皆能享受優美的環境與清新的空氣。

更重要的是，濱海灣蓄水池的建設讓這片區域不僅擁有景觀價值，還發揮實際的環保功能。該蓄水池可提供全國約10%的用水量，為新加坡的水資源管理做出貢獻，也讓這座城市更具可持續發展的能力。

經過十年的努力，河流變得清澈，周邊環境升級，濱海灣區域填海造陸，成為新加坡的經濟心臟。（作者提供）經過十年的努力，河流變得清澈，周邊環境升級，濱海灣區域填海造陸，成為新加坡的經濟心臟。（作者提供）

新加坡河的蛻變，充分體現了政府遠見、堅定決心與精細的規劃。這項為期十年的整治工程，不僅解決了環境污染問題，還成功帶動經濟發展，讓這片曾經污穢的河流，轉變為世界知名的旅遊與商業區。

（作者為我國駐新加坡代表）



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