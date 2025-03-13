林修民 半導體看天下》台積電到美新設廠 根本沒有掏空台灣的問題

由於台積電每個客戶的產品不同，對於5奈米，3奈米甚至今年要量產的2奈米要求都不一樣，即使同屬5奈米家族，台積電也必須為上述客戶研發出不同的次種，這就是魏董為大家解釋美國的研發中心的原因。

◎ 林修民

最近台灣之光的台積電彷彿成了過街老鼠，從全家族都是美國人的前總統、在野黨總召、電台主持人、大學教授到什麼知名分析師通通跳出來懷疑台積電，懷疑美國，彷彿台積電好像那些公開表態中國台灣的藝人們，成了賣台的樣板。

最近台灣之光的台積電彷彿成了過街老鼠，一些非專業人士出來質疑。（路透檔案照）

上述這些懷疑台積電，懷疑美國人士共同的特色就是從來沒有一天在半導體產業上班過，也從未親自下去開發過半導體產品。如果要他們分析台積電產品在不同地域客戶之間，分析客戶想要甚麼?根本就如夏蟲不足語冰。

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不管是甚麼自稱經濟部長的老師、還是什麼最懂半導體的分析師，這些人的論述最大的外行點就是沒有把客戶的需要搞清楚，因為他們根本不清楚台積電甚至整個半導體產品供應鏈中研究發展關係，才會得出台積電研發外移結論。

魏哲家董事長跟賴清德總統的記者會中，說明為何擴大投資美國。（資料照）



在魏哲家董事長跟賴清德總統的記者會中，魏董很清楚的解釋新設美國的研發中心就是跟著工廠一起做研發，目的在優化工廠的製程，進而開發出新的製程。魏董甚至替大家上了一課，例如台積電一開始的5奈米製程（N5）外，還會開發出N5P，N4甚至N4P。

為甚麼同屬5奈米的N5外還會有N5P, N4與N4P的需要?

最主要的原因就跟台積電要去美國設廠的原因相同，就是基於客戶的需要。這裡我想問各位讀者一個問題，如果你能回答出來，表示你比那些什麼最懂半導體的首席分析師還要懂半導體，問題就是” 同樣都需要3奈米的製程的客戶中，你覺得蘋果（Apple）對3奈米的要求會跟輝達（Nvidia）一樣嗎? 如果不一樣，那他們的要求差異是什麼?

答案是當然不會一樣。 他們的差異就是來自客戶自己的產品的差異，從最終的應用來看，蘋果營收主力是iPhone，其主要是行動裝置，更白話是靠吃電池的，跟輝達那種要電廠特地拉電源專線對製程的要求完全不同。

更進階的分析我們可以看到，電晶體主要的評估可以從效能、功耗與面積（成本），也就是所謂的PPA三種來看。理想來看，最完美的半導體情況就是電晶體效能最快、功耗最低而且成本（面積）最低。

但很不幸的是天下沒有白吃的午餐這句話在半導體也適用。在同樣製程如5奈米（N5）中，如果你追求效能必須最大，那表示每個元件的驅動電流必須大才可以快速反應，大的電流表示其單位電晶體面積也會跟著變大，讀者可以想像一個肌肉男，但面積大，其漏電流就會跟著大，這表示其功耗就會跟著提升（代價就是你的行動裝置待機時間會變短）。

台積電高雄廠外觀三月起展開第二階段裝機，預計年底，2奈米製程的月產能規模上看一萬片。（記者李惠洲攝）

而由於台積電每個客戶的產品不同，對於5奈米，3奈米甚至今年要量產的2奈米要求都不一樣，即使同屬5奈米家族，台積電也必須為上述客戶研發出不同的次種，這就是魏董為大家解釋美國的研發中心的原因。

而上述也可以了解，N5與後來研發衍生的N5P，與N3與N2是不一樣的，魏董把上述的稱為真正的研發中心，這就是魏董在與賴總統開的記者會中提到美國的研發中心與在台灣的真正的研發中心的區別，而魏董真正的研發中心則是在台灣，根本沒有外移的問題。

那或許有讀者會問: 既然真正的研發中心留在台灣，那美國要設的研發中心那算研發嗎? 答案是當然算。研發本來就是一個很模糊的字眼，台積電每個單位都有其對公司的貢獻。例如某些IC設計公司會把產品應用工程歸類在研究發展單位一樣。在美國的工廠研發滿足客人的需要的次製程本來就是相當重要的工作。

台積電重視員工的價值與發展，可從創辦人張忠謀自傳中看出。（天下文化提供）

台積電重視員工的價值與發展可以從其創辦人張忠謀的自傳中看到，當年金融風暴許多被裁員的員工都被張董回任CEO後請了回來，他的行動具體解釋了什麼叫員工是公司寶貴的資產。

再者、如果如上述那些疑美、疑台積電的人士所言到國外設研發中心就是掏空國家資產，那台灣許多如小弟這種之前在博通（Broadcom），或是曾在高通、谷歌台灣分公司上班過的台灣人是不是應該主動向美國在台協會自首，承認自己偷竊了美國的寶貝?

最後小弟想提醒各位讀者，小心金融投資的詐騙，許多什麼掛著最懂半導體、首席半導體分析師，其實他們很多都沒有半導體相關的資歷，就算有些有電機學歷，其也不一定有半導體的主修。

如果讀者細看他們最近的發言，全部都只會繞著甚麼美國缺水缺電、工人笨，成本高這種中學生都會的分析術。誠心的建議、如果要聽他們分析台積電策略對客戶蘋果、與輝達的影響，與其聽他們的還不如聽光華商場的Show Girl分析。

（作者為科技專欄作家）

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