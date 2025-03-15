自由開講》強大的公民力量 才是台灣的護國神山

◎ 魯直

最近台積電決定在美國投資千億美元設廠，部分媒體和疑美論的名嘴，認為台灣的護國神山台積電，會因此變「美積電」，這是台灣的國安危機。

最近台積電決定在美國投資千億美元設廠，引發某些疑美論。（歐新社檔案照）

台積電全球布局 投資美國更具戰略意義

其實台積電公司在美國投資千億美元，這只是台積電的公司政策，不說沒有期限，即使真的投資千億美元，等建廠完成，也在十年後了，這建廠生產規模，也不過占現在台積電總生產量13%左右而已。而因此投資使台積電在全球AI晶片市場趕上世界一流水準，而且使美國川普總統因為台積電在美國建廠的重要性，而認為「台灣有事，即美國有事」，這具有極大的公司安全的戰略意義。畢竟台積電本來就要在日本及德國投資設資設廠，現在只是把資金轉到美國而已。

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我一向不認為台積電是什麼「護國神山」，台灣的安全，不會也不應靠一家公司來完成，這太不可靠了。我一向認為，台灣強大的自主公民力量，才是台灣真正的護國神山。台灣歷史上幾次關鍵性時刻，都是因為強大的公民力量使台灣歷史轉變。

2014年的太陽花運動，阻止馬英九使台灣走向兩岸的經濟統一，使台灣不致快速香港化。（資料照）

三十多年前的野百合運動，促使台灣國會全面改選和總統直選，使台灣真正走向民主化。2014年的太陽花運動，阻止馬英九使台灣走向兩岸的經濟統一，使台灣不致快速香港化。

2024年的青鳥運動，更是台灣公民的台灣自救運動，這個活動使台灣國會不致成為像最高蘇維埃的「民主集中制」，而維持正常的權力分立憲政制度。如果去年黃國昌和翁曉玲立法得逞，那麼台灣任何公司的海外投資，立法院都可以把公司董事長叫去問話，也可以調查公民大罷免活動的領銜人的身分，甚至傳去立法院詰問。

去年十二月，藍白聯手在立法院未經討論，同一天三讀通過憲法訴訟法、選罷法及財政劃分法修正，其後並且封殺總統提名大法官人選，使憲政監督機關—「憲法法庭」完全癱瘓，使中央政府大幅度失去財政支配權，而人民大幅度失去對包含立法委員在內的公職人員的監督權。

再加上今年藍白對總預算荒謬的刪減或凍結，公民真正認識到，在立法院的藍白立委，不是在監督國政，而是已經瘋狂到要敗壞國家，癱瘓政府，搞爛台灣。

民進黨把國民黨和民眾黨當成政治對手，把中共當敵人。而國民黨和民眾黨，卻把中共當朋友（甚至是主子），把民進黨當敵人。立法院的藍白立委，無論是立法或刪減、凍結預算，不是在合理監督政府，而只是要使立法以外的其他政府機關完全癱瘓，使公務員（包含監察委員），只能坐領乾薪，卻動彈不得，毫無作為。

大罷免的第一階段提議，目前結果是34比0。國民黨要罷免民進黨立委的提案，全軍覆沒，而公民團體要罷免國民黨區域立委，第一階段卻成功34人。這是「小蝦米對抗大鯨魚」的艱苦戰鬥，然而強大的公民力量，卻成果斐然。

大罷免正是公民對部分藍委的不信任投票

2024年的區域立委選舉，國民黨得540萬票，民進黨得609萬票，民眾黨得40萬票，但是取得多數民意的民進黨在立法院相當於零席，完全沒有作用，完全被霸凌，大罷免正是公民對立法院的部分立委的不信任投票。這是憲法賦與我們公民的基本權利。

大罷免的一階提議，目前結果是34比0。強大的公民力量，才是台灣真正的護國神山。（資料照）

看這一年多來藍白立委在立法院的瘋狂毀憲亂政，要搞爛台灣，公民必須把這次大罷免當作是統一與反統一的公投，當台灣被搞爛，中共就會來接收台灣。而「傅崐萁們」，正是中共在台灣的木馬。

我再次強調，強大的公民力量，才是台灣真正的護國神山。自己國家要自己救。

（作者為律師、政治評論者）

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