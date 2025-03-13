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許美華頻道》我要是魏哲家 一定哭笑不得！

前幾天才有台大管院副教授叫他下台； 趙少康質疑台積電究竟事先有沒有獲得賴政府的同意？赴美投資千億美元是否犯外患罪？「魏哲家是不是應該要抓起來？」 國民黨的傅崐萁拍桌怒吼：「（台積電）不可以出去！有經過國人同意嗎？」
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/13 11:30

◎ 許美華

我要是魏哲家，最近一定哭笑不得。

魏哲家是張忠謀欽點、栽培多年的接班人，現在是台積電的董事長兼CEO。（彭博檔案照）魏哲家是張忠謀欽點、栽培多年的接班人，現在是台積電的董事長兼CEO。（彭博檔案照）

有學者要他下台 趙少康還狂言要抓起來

前幾天才有台大管院副教授叫他下台；今天（0310）趙少康質疑台積電究竟事先有沒有獲得賴政府的同意？赴美投資千億美元是否犯外患罪？「魏哲家是不是應該要抓起來？」

國民黨的傅崐萁拍桌怒吼：「（台積電）不可以出去！有經過國人同意嗎？」

然後，二階連署書快速飆高的信義區王鴻薇，也提案：
「儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就『有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安』乙案進行專案報告。」

還好，去年的藍白國會擴權法案被憲法法庭判決違憲，不然，國民黨現在就可以叫魏哲家去國會罰站。

其實，我真的很想看魏哲家在國會開砲，用一隻小指頭就講到爛委連半句都聽不懂，把一票爛委電到金爍爍！

毫無疑問，台積電現在是全世界最重要的公司這點舉世望去。（路透檔案照）毫無疑問，台積電現在是全世界最重要的公司這點舉世望去。（路透檔案照）

台積電現在是全世界最重要的公司，這點舉世望去，應該已經毫無疑問了。

魏哲家是張忠謀欽點、栽培多年的接班人

魏哲家是張忠謀欽點、栽培多年的接班人，現在是台積電的董事長兼CEO，他們家董事會對魏哲家都沒意見了，路人是在指教什麼？

而且，魏哲家自己的台積股票就超過6000張，股價台幣1000，市值就超過2億美元。（請問講話的人是有幾張台積電？

結果，在台灣，T大副教授叫他下台，藍營媒體人說要把他抓起來，還有藍委總召對台積電拍桌⋯

台灣真的不需要薩泰爾！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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