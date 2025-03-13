晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》確保就醫公平互助 支持健保必要調漲

2025/03/13 08:30

◎ 葉明叡

今年三月一日為全民健保實施三十週年，社會各界對健保功過與未來改革走向多有探討。其中最大迷思之一，乃是許多論者認為台灣民眾厭惡調漲保費，使得在健保改革作為上瞻前顧後，雖已想方設法從醫療體系提取出最大化效率，最終仍不脫總體財源之侷限。

今年三月一日為全民健保實施三十週年，社會各界對健保功過與未來改革走向多有探討。（資料照）今年三月一日為全民健保實施三十週年，社會各界對健保功過與未來改革走向多有探討。（資料照）

全民健保為台灣福利國家建構的重要支柱，透過社會保險機制，讓所有人在醫療財務需要上互相幫助，免於陷入因病而貧、因貧而病的人生困境。

這種不分彼此、基於平等地位的團結互助，不論是基於對這個國家、這片土地的認同，或是基於對健康人權保障的信念，又或是不同社會階級與族群間的互相肯認，都是世界各國衛生福利體系不可或缺的公共精神與價值；也是當面對人口結構老化、各種照顧需要增加，以及醫療科技推陳出新、人們對服務品質期待提升之時，讓福利國家撐過內外壓力，集結智慧進行改革的社會基礎。

健保透過社會保險機制，讓民眾在醫療財務需要上互相幫助，免於陷入因病而貧、因貧而病的人生困境。示意圖。（資料照）健保透過社會保險機制，讓民眾在醫療財務需要上互相幫助，免於陷入因病而貧、因貧而病的人生困境。示意圖。（資料照）

調查︰支持調漲保費 從2成上升至7成

經過三十年的實踐，台灣人民對前述健保蘊含精神與價值之肯定，逐漸增加。據全國調查顯示，願意支持調漲健保費的民眾，從2000年代的兩成，上升至2021年的七成，成為台灣民眾不分黨派的普遍共識。如此共識之成因，有待進一步研究，不過可合理猜測，其中之一可能是因健保制度本身實施之成效，讓民眾有感、甚而讚同於健保之互助精神與就醫公平價值。

多數台灣人都希望看到健保還有下一個三十年，而且擁有如今日一般公平、效率又高品質的醫療照護水準。主要政黨與政治人物應能以此共識為本，適時調漲保費，使健保永續、民主鞏固。全民的健康，該由全民來一同來守護。

（作者為台大健康政策與管理研究所副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書