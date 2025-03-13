自由開講》確保就醫公平互助 支持健保必要調漲

◎ 葉明叡

今年三月一日為全民健保實施三十週年，社會各界對健保功過與未來改革走向多有探討。其中最大迷思之一，乃是許多論者認為台灣民眾厭惡調漲保費，使得在健保改革作為上瞻前顧後，雖已想方設法從醫療體系提取出最大化效率，最終仍不脫總體財源之侷限。

今年三月一日為全民健保實施三十週年，社會各界對健保功過與未來改革走向多有探討。（資料照）

全民健保為台灣福利國家建構的重要支柱，透過社會保險機制，讓所有人在醫療財務需要上互相幫助，免於陷入因病而貧、因貧而病的人生困境。

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這種不分彼此、基於平等地位的團結互助，不論是基於對這個國家、這片土地的認同，或是基於對健康人權保障的信念，又或是不同社會階級與族群間的互相肯認，都是世界各國衛生福利體系不可或缺的公共精神與價值；也是當面對人口結構老化、各種照顧需要增加，以及醫療科技推陳出新、人們對服務品質期待提升之時，讓福利國家撐過內外壓力，集結智慧進行改革的社會基礎。

健保透過社會保險機制，讓民眾在醫療財務需要上互相幫助，免於陷入因病而貧、因貧而病的人生困境。示意圖。（資料照）

調查︰支持調漲保費 從2成上升至7成

經過三十年的實踐，台灣人民對前述健保蘊含精神與價值之肯定，逐漸增加。據全國調查顯示，願意支持調漲健保費的民眾，從2000年代的兩成，上升至2021年的七成，成為台灣民眾不分黨派的普遍共識。如此共識之成因，有待進一步研究，不過可合理猜測，其中之一可能是因健保制度本身實施之成效，讓民眾有感、甚而讚同於健保之互助精神與就醫公平價值。

多數台灣人都希望看到健保還有下一個三十年，而且擁有如今日一般公平、效率又高品質的醫療照護水準。主要政黨與政治人物應能以此共識為本，適時調漲保費，使健保永續、民主鞏固。全民的健康，該由全民來一同來守護。

（作者為台大健康政策與管理研究所副教授）

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