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黑熊學院》兩起案例 凸顯在台中國人的問題

中配具有身分證後，可以申請依親將家人帶來台灣；可以認養在中國的小孩；可以離婚後再婚中國配偶，一個中配就變成四口中國人家庭
黑熊學院

黑熊學院

2025/03/16 20:45

◎黑熊學院

網紅亞亞在社群上不斷鼓吹「中國將武統台灣」、「台灣終將回歸」。

經八炯檢舉通報，移民署在約談後依違反「兩岸人民關係條例」，廢止亞亞的依親居留許可，將遣送出境。

來台依親的劉姓網紅（暱稱「亞亞」）公然發表武統言論，被移民署廢止依親許可。（取自Youtube「亚亚在台湾」）來台依親的劉姓網紅（暱稱「亞亞」）公然發表武統言論，被移民署廢止依親許可。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

亞亞是以婚姻關係取得居留權，可能尚未取得身分證，不然事情恐怕沒那麼簡單。

中配具有身分證後，可以申請依親將家人帶來台灣；可以認養在中國的小孩；可以離婚後再婚中國配偶，一個中配就變成四口中國人家庭

用「在台生活的中國」身份，吹捧中國、宣傳統一，同時享受台灣的生活跟社會福利。

假如當時在野黨通過中配6改4，縮短中配取得身份證年限。亞亞恐怕不只有居留證，還已取得身分證，將更難處理此類案例。

無獨有偶，鏡週刊報導一名在華碩工作的中配員工，在加入工會後，竟在公司內進行政治審查，指控華碩執行長支持台獨媒體，涉嫌違反中國的「分裂國家罪」。

周刊報導一名在華碩工作的中配員工，在加入工會後，竟在公司內進行政治審查。圖為華碩電腦。（資料照）周刊報導一名在華碩工作的中配員工，在加入工會後，竟在公司內進行政治審查。圖為華碩電腦。（資料照）

這是「在台灣拿中國的法來管、用明朝的劍斬清朝的官」嗎？

這些中配明目張膽的統戰行為，絕對不是偶然。

中國是明定法規，要求在全球各地的中國人，都有義務協助情報工作。

《中華人民共和國國家情報法》第七條：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」

中配家庭1便4 人口滲透進行式。（取自貼文）中配家庭1便4 人口滲透進行式。（取自貼文）

只要中共認定你仍保有中國國籍、你還有家人跟財產在中國，中國就有辦法逼你就範，要求你遵守上述法律，服從國家的指揮。

日本、澳洲等國家，受到中國移民造成的社會影響日益嚴重，台灣更是中國計畫性滲透的目標，#必須將中配問題視為國安問題。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

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