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健康醫療網》吃大豆、紅薏仁可降罹癌風險？泌尿醫破解「攝護腺癌」3飲食迷思！

醫學研究顯示，妥善的飲食規劃可以協助攝護腺癌患者增強體質、減緩癌症進展，並提升治療效果。
健康醫療網

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2025/03/19 08:30

◎ 健康醫療網

許多癌症病友在確診罹癌後，經常對飲食選擇感到非常煩惱。三重宏仁醫院泌尿科曲元正主任近期就在診間遇到一位65歲的王先生，雖然沒有任何不適，但因為攝護腺特定抗原（PSA）指數偏高，而被家人逼著來看診，經檢查後確診早期攝護腺癌。自從得知罹癌後，王先生對飲食方面的注意事項就非常擔心。

對此曲元正主任指出，醫學研究顯示，妥善的飲食規劃可以協助攝護腺癌患者增強體質、減緩癌症進展，並提升治療效果。不過主任強調，沒有任何一種食物可以預防或治癒癌症，關鍵在於「均衡攝取」！

曲元正主任指出，醫學研究顯示，妥善的飲食規劃可以協助攝護腺癌患者增強體質、減緩癌症進展，並提升治療效果。不過主任強調，沒有任何一種食物可以預防或治癒癌症，關鍵在於「均衡攝取」！（取自貼文）曲元正主任指出，醫學研究顯示，妥善的飲食規劃可以協助攝護腺癌患者增強體質、減緩癌症進展，並提升治療效果。不過主任強調，沒有任何一種食物可以預防或治癒癌症，關鍵在於「均衡攝取」！（取自貼文）  

攝護腺癌常見飲食迷思有這些！醫：都沒有預防效果

曲元正主任也為大家分析攝護腺癌常見的飲食迷思：

1.吃大豆不可預防攝護腺癌

大豆及其製品含有植物性雌激素異黃酮，雖然有研究指出異黃酮可能具有抑制癌細胞的作用，但不代表吃大豆就能預防攝護腺癌。目前研究結果不一致，加上個人體質差異和攝取量都有所影響。因此，雖然適量食用大豆有益健康，但不能作為預防癌症的方法。

2.紅薏仁對攝護腺癌並無預防或治療效果

在中醫療法中，紅薏仁常被推薦用於改善排尿問題或抗發炎，但目前缺乏科學證據證實它能預防或治療攝護腺癌。紅薏仁或許能改善某些尿路症狀，但對癌細胞並無直接影響，因此不能將其視為抗癌食材。

3.吃補充劑不可降低攝護腺癌風險

坊間傳聞補充維生素E或硒可降低癌症風險，但根據最新研究顯示，這類補充劑不僅無法降低癌症風險，在某些情況下反而可能提高罹癌機率。正確的做法應該是透過均衡飲食自然攝取維生素和礦物質，而不是用補充劑取代健康的飲食習慣。

泌尿醫推5類食物可多吃！助增強免疫力、延緩癌細胞生長

另外，曲元正主任也為患者列出了飲食建議，幫助患者進行日常飲食規劃。首先，建議多攝取高纖蔬果，特別是花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，以及莓果、葡萄等富含抗氧化劑的水果，不僅維生素和纖維含量高，還能增強免疫力並有助於減緩癌細胞生長。也有研究指出，蕃茄和胡蘿蔔含有的茄紅素和β胡蘿蔔素等抗氧化物質可能對攝護腺健康有益，其中烹煮過的蕃茄能提高茄紅素的吸收率。

蛋白質來源方面，建議選擇富含Omega-3的魚類，如鮭魚、鯖魚，其所含的脂肪酸有助於抗發炎並改善心血管健康，對攝護腺癌患者特別有益全穀類和豆類食品如糙米、燕麥和大豆等，富含纖維和植物蛋白質，則可幫助穩定血糖並減少脂肪攝取，有助於體重控制，進而降低癌症風險

紅肉、加工肉恐增發炎反應　還有這些NG食物要避免

曲元正主任指出，有些食物則需要少吃或完全避免！其中高脂紅肉如牛肉、豬肉，以及加工肉品如香腸、培根等，含有大量飽和脂肪及致癌物質，會增加身體的發炎反應，不利於癌症控制。同樣需要注意的是糖和精製澱粉的攝取，高糖飲食可能會影響胰島素濃度，促進癌細胞生長，因此主任建議避免含糖飲料、糕點和精製麵包等，轉而選擇低GI食物幫助穩定血糖。

在烹調方式上，應避免選擇油炸，因為高溫油炸不僅會產生高熱量，還可能含有反式脂肪酸，增加發炎反應並促進癌細胞生長，建議採用蒸煮、燉煮等低溫烹調方式。另外，過量飲酒會增加癌症風險，因此攝護腺癌患者應該適度或盡量避免飲酒。

曲元正主任表示，其實攝護腺癌病友不必對飲食選擇過度焦慮，只要保持均衡、適量即可，也建議患者可以諮詢主治醫師或營養師，根據身體狀況規劃個人化的飲食方案。主任也提醒，飲食調整需要長時間的堅持，絕非一兩天的事，適當的飲食搭配規律運動，建立良好的生活習慣，才是真正的健康之道。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 吃大豆、紅薏仁可降罹癌風險？泌尿醫破解「攝護腺癌」3飲食迷思！

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