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自由開講》對比辱台藝人 吳鳳樂當幸福台灣人

2025/03/16 09:30

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「給舔共侯佩岑看！台灣護照免簽『黑市賣3百萬』 吳鳳：很幸福」之報導，在台灣發展多年的土耳其裔藝人吳鳳，在台灣成家，取得中華民國國籍，表示台灣護照在黑市高達10萬美金（約新台幣328萬），興奮直呼「當台灣人」很好，也很幸福！

侯佩岑等台灣藝人轉發央視「中國台灣省」貼文急著舔共，土耳其裔藝人吳鳳在臉書發文表示，「當台灣人」很好，也很幸福！（翻攝自臉書）侯佩岑等台灣藝人轉發央視「中國台灣省」貼文急著舔共，土耳其裔藝人吳鳳在臉書發文表示，「當台灣人」很好，也很幸福！（翻攝自臉書）

根據2025年現況，中華民國護照落地簽證或電子簽證入境的國家和地區，數量高達139個，在亨利護照指數2025年2月的全球排名，名列第33位台灣的經濟與消費力強，台灣人在東南亞被稱為「行走的黃金」，台灣人不該妄自菲薄！

中國外交部長王毅表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，他是中國官員，如此言論，不令人意外！但是有些台灣的藝人，為了到中國發展賺錢，竟然呼應「中國台灣省」這種辱台言論，這令國人瞠目結舌，感到不齒！

如果台灣只是「地區」，不算「國家」，這些在台灣「票選總統」，而非「票選特首」的國人，豈不是都犯了「內亂罪」？台灣人即將要以「意圖破壞國體」、「顛覆政府」之罪名起訴？

外交部長林佳龍對此表示，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲，澄清聯大第2758號決議「未提到台灣」，不可扭曲聯大第2758號決議！

筆者身為教師，根據台灣的教材，教導學生「台灣是主權獨立的國家」，不然台灣人怎可以選舉自己的總統？或者，根據聯大第2758號決議尚未提及台灣，也可以接受「台灣地位未定論」！

（作者為教育人員）

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