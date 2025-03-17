自由開講》台積電加碼投資美國 創造台美雙贏

◎ 林正二

在野黨污衊抹黑台積電在美國增資擴廠將掏空台灣，讓台灣失掉戰略價值。謹針對在野黨以不實言論蠱惑人心、擷取政治利益一事，依照晶片研發製程與產製過程及最近的台積電招收新人新聞，來駁斥在野黨的污衊抹黑。

台積電董事長魏哲家向國人說明台積電在美國增資擴廠案。（歐新社）

一、魏董事長很清楚地說明台灣一萬人的研發中心跟未來美國擴廠後的一千人的研發中心不同處如后：

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1、台灣的研發中心負責研究發展最新的晶片製程，例如從2.5奈米研究開發出新的2奈米，這要花費很大的心力。美國那邊的所謂「研發中心」完全沒有這種功能，也不用負起這項責任。

2、台積電研發出新的2奈米後，要交到母廠，經由大量生產的準備步驟，把「技術優化」，因為所有新的技術製程要經過量的考驗，技術才會完整，有經驗曲線才有辦法進步。經過這些大量考驗的優化過程，台積電母廠才會宣布新的製程2奈米已經完成，才交付給生產線產製。

3、台積電一萬人的「研發中心」，就是負責最新製程的研發以及大量的「技術優化」過程，最後才確定新的製程已完成。研發新的製程與技術優化需一萬人大量人力，美國的一千人研發中心都沒有這兩項功能。

4、台積電台灣廠新的2奈米研發出來並經過技術優化後，才會交到台積電在台灣以及日本與德國的各生產線產製。但生產線產製新的製程晶片時，製程還要不斷改進。美國的一千人「研發中心」只具備此項功能。

5、魏董表示，「希望美國生產線未來不用事事請示台灣」，才會答應在美國成立「研發中心」，在產製過程可自行改進製程，但此不同於需大量人力的「技術優化」。

二、為迎接半導體市場的不斷增長需求，台積電最近發佈新聞，表示今年將在台灣招收8千名工程師與各類相關人才。此大量招收新人的新聞，已徹底粉碎那些成天巴望中共統台，附和中共醜化台積電在美增資擴廠將成為「美積電」、掏空台灣的謠言。

台積電在美國增資擴廠，可強化台美的「互利共生」關係，有利於兩國的政經利益，台美雙贏。（資料照）

魏董一再表示，台積電鑒於美國是其全球最大的市場，由於產能已滿，為因應蘋果、輝達、高通與超微等高科技大廠的大量需求，台積電決定在最先進製程技術不外流的原則下，在美增資擴廠，以滿足市場的需求，除就近鞏固跟美國大廠的關係外，並可加強跟美國知名大學的研究交流，增強台積電的製程研發能力與擴展人工智慧的技術；美國擴廠後的產能只佔台積電全球產能的十分之一，毫不影響在台灣11條生產線的擴廠與晶片產製。

由於台積電在美國的增資擴廠，可強化台美的「互利共生」關係，鑒於台灣重要的地緣戰略位置，美國為維護台灣半導體供應鏈的完整性，將會增強台美的軍事合作，提升我國防安全，而有利於台美的政經利益，台美雙贏。

（作者為退休駐美外交人員）

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