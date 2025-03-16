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自由開講》防傅隨組織「毀台」 侵奪總統國安職權

2025/03/16 13:00

◎ 朱孟庠

何以傅崐萁在香港大言不慚：「我今天來到這裡是代表台灣中央政府」，他要向中國主子證明什麼？台灣的三月又是腥風血雨了，傅崐萁又準備大幹一場，一個顛覆國家的法案將上場，KMT要提出《國安戰略法草案》國家安全事項從總統移到行政院，改為行政院的應辦事項，一切就須向立法院提出報告，要立法院同意，等同把國安轉移到立法院；修《戒嚴法》，宣告戒嚴二十四小時內要立院追認。敬告傅隨組織，膽敢觸碰總統國安職權，台灣公民怒火必將之燒為灰燼。

國民黨立委傅崐萁2月與花蓮縣府率團前往香港，並說：「我今天來到這裡是代表台灣中央政府。」（翻攝傅崐萁臉書）國民黨立委傅崐萁2月與花蓮縣府率團前往香港，並說：「我今天來到這裡是代表台灣中央政府。」（翻攝傅崐萁臉書）

過去為何KMT全黨立委拒絕參加賴清德總統的就職典禮，傅能整批拉去北京朝見中共政協主席王滬寧，不就是要向主子展現他在國會的能量。只要權力全部集中到立法院後，失速列車就能狂飆，一切就是傅崐萁說了算，他已向中國證明了他的毀台能量，接下來賣台「國賊」竟想奪國安職權。

反正惡修《憲訴法》已經把司法院大法官凍結了，立法院現在愛立什麼法就立什麼法，光看總預算蠻幹，刪到連自己有多少數字都湊不出來的時候，預算書還是照樣送出就明白，何以傅國賊今天說他代表中央政府？一方面是向中共強調他的實力，一方面在測試台灣人的容忍度，如果這樣說也沒什麼事，就像總預算一樣我就是亂刪亂砍，拒絕覆議，讓賴政府癱瘓，你又能怎樣？拿我沒轍，那我就加速幹下去。傅的滅台毀憲績效卓越，他跟中共證明：我這個總代理很有力，要搞亂台灣非我莫屬。

甚且連《戒嚴法》，傅都替中共侵台的後路想好了，《戒嚴法》處理的是台灣若面臨戰爭的問題，中共起兵，三軍統帥總統宣布戒嚴後一個月內，由立法院追認，可是立院傅隨組織現在想要改成二十四小時內追認，如果二十四小時內立法院不開會或不追認，就算中共打飛彈過來，總統也不能宣布戒嚴，緝拿叛賊。

大罷免是一場攸關台灣人生死存亡之戰，守護國家主權，公民必須以行動力挺。圖為雙北9個罷免藍委團體12日正式領表，宣告二階罷免3月13日正式啟動。（記者廖振輝攝）大罷免是一場攸關台灣人生死存亡之戰，守護國家主權，公民必須以行動力挺。圖為雙北9個罷免藍委團體12日正式領表，宣告二階罷免3月13日正式啟動。（記者廖振輝攝）

龍年的台灣真是烏煙瘴氣，在親中的國民黨把持下，無處不是傅崐萁，逼得民團得推動大罷免，然中國國民黨毫不在意公民的怒火，蛇年看來只會更混亂，第三會期傅崐萁總召連任下，將續推《國安戰略法草案》、《戒嚴法》惡修、《中配六改四》、《不在籍投票》等，條條攸關台灣國家安全，台灣人真的要清楚。

面對大罷免，朱立倫臉書強調要推民生法案，但傅總召丟著國家總預算數字兜不攏的爛攤，公然欺騙，又去向中國主子領命，台灣社會必再掀腥風血雨。從傅崐萁綁樁KMT立委與中共交易起，中共只需要控制傅一個人，就能控制立法院，未來若國安職權都被轉移至立院，中共控制傅崐萁就控制了台灣的國防外交。那麼總統是誰已經沒有用了，讓傅隨組織掌握台灣命運，台灣人你甘願嗎？我們選出來的總統是賴清德，不是傅崐萁，大罷免是一場攸關台灣人生死存亡之戰，守護國家主權，攸關國安，公民不能不清楚。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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