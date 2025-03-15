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自由開講》美國軍事重心轉向亞太 北約何去何從？

2025/03/15 19:00

◎ 陳柏宇

近年來，北約正面臨前所未有的挑戰。隨著美國對歐洲防務承擔的不滿加劇，特別是川普政府要求成員國將軍費提升至GDP的5%，但大部分西歐國家仍維持2%，僅部分東歐國家提升至 4%。美國開始重新評估北約的價值，並逐步將軍事重心轉向亞太。在烏俄戰爭未歇、中國崛起的背景下，歐洲如何確保自身安全，成為北約存亡的關鍵問題。

美國對承擔歐洲防務的不滿加劇，川普批評一些北約國家的國防預算不足，並強調自身軍事支出不夠的國家，不應該獲得防衛。（法新社）美國對承擔歐洲防務的不滿加劇，川普批評一些北約國家的國防預算不足，並強調自身軍事支出不夠的國家，不應該獲得防衛。（法新社）

北約的歷史與軍費爭議

北約起源於1941年《大西洋憲章》，冷戰時以對抗蘇聯為目標。蘇聯解體後，歐洲軍費縮減，負擔轉移至美國，形成「美國負責買單」的局面。2014年克里米亞危機後，北約要求成員國軍費達GDP 2%，但執行不力。德國依賴俄羅斯能源，法國對美國的軍事主導存疑，這些因素削弱北約的凝聚力，使美國對其未來價值產生懷疑。

美國戰略轉移：從歐洲到亞太

自改革開放以來，中國的軍費從20億美元增至2023年的3000億美元，經濟與軍事實力急速增長。美國曾希望中國隨經濟發展走向民主，但中國選擇強化軍事力量，深化與俄羅斯合作，並在亞太擴展影響力。面對這一變局，美國將戰略重心從歐洲轉向亞太，優先支持台灣、日本等盟友，而北約的重要性則逐漸下降

中國大幅強化軍事力量，深化與俄羅斯合作，並在亞太擴展影響力。圖為中國「東風31AG」洲際彈道飛彈的發射車，通過北京天安門廣場閱兵。（路透資料照）中國大幅強化軍事力量，深化與俄羅斯合作，並在亞太擴展影響力。圖為中國「東風31AG」洲際彈道飛彈的發射車，通過北京天安門廣場閱兵。（路透資料照）

川普的選擇與北約的未來

川普及右翼勢力崛起，讓美國對烏克蘭援助開始減少，甚至可能退出北約。對川普而言，俄羅斯非美國的最大威脅，歐洲國家的軍事懦弱與財政依賴才是問題所在。若美國縮減對北約的承諾，歐洲國家是否有足夠的軍力與決心獨立對抗俄羅斯，將成為北約存亡的核心問題。

歐洲該何去何從？

美國的戰略重心已轉移，歐洲國家若不提升軍費、強化軍備，北約的防禦體系恐將瓦解。當國際局勢進入重塑期，歐洲不能再猶豫，否則終將成為大國博弈下的犧牲品。

（作者為東海大學政治系學生）

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