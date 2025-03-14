自由開講》借助AI科技 強化假投資詐騙偵查與預防

◎ 范振家

假投資詐騙已成為近兩年來財損最嚴重的犯罪之一，詐欺集團透過社交媒體、即時通訊軟體與虛假投資平台，精心設計騙局，欺騙民眾投入資金，最終讓受害者血本無歸，甚至背負債務。這類詐騙手法極具隱蔽性，並且不斷演變，利用跨國金融體系與數位技術規避監管，使得傳統偵查手段形同虛設，往往在詐騙集團成功騙取巨額資金後才被察覺。

網路上來路不明的假投資廣告，受邀進Line投資群組都是詐騙，若對方指示遇行員臨櫃關懷提問時刻意隱瞞匯（領）款目的，也是詐騙手法。（刑事局提供）

面對這樣的挑戰，若不及早利用人工智慧（AI）技術來應對，執法與監管單位將始終處於被動局面，讓詐欺集團更加猖獗。AI可從偵查與預防兩大層面強化執法效能，打破現行防詐機制的漏洞，避免更多無辜民眾財產受損，並維護金融市場的穩定與公信力。

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AI技術強化偵查面

1.跨平台數據整合與文本分析

詐騙集團往往在不同平台上活動，銀行、證券交易所、社交媒體、加密貨幣交易所皆可能成為其操作工具。透過AI技術整合跨平台數據，能夠建立統一資料庫，並運用自然語言處理（NLP）技術分析網路文章、社群對話及投資論壇，提取高風險關鍵字，如「穩賺不賠」、「短期翻倍」、「內線消息」，從而捕捉可疑犯罪線索。

2.異常行為模式辨識與風險評分

應用機器學習技術，可針對歷史詐騙案件建立風險評分模型，訓練AI系統識別異常交易行為與可疑資金流向。例如，若某帳戶短時間內進行大量資金轉移，或出現多層資金分散轉帳，系統可自動標記並警示執法機關，提前預警可能涉及詐騙的交易。

刑事警察局與走著瞧合作，透過增強手機防詐軟體功能，避免民眾陷入詐騙陷阱。（走著瞧提供）

3.社交網絡關係圖譜構建

AI可運用社交網絡分析（Social Network Analysis, SNA）技術，追蹤詐騙集團內部成員的互動模式，建立犯罪組織結構圖，找出核心領導者、資金管理者與話術推廣者等關鍵角色。透過網絡圖譜分析，執法單位能夠迅速鎖定詐騙主腦，提高破案效率。

AI技術提升預防面

1.智能風險預警系統

透過深度學習模型分析投資平台交易數據與投資者行為，可自動識別異常投資產品與不尋常資金流動，並進行風險分級。當系統偵測到某平台存在高風險因素時，可即時通知金融監管機構或銀行，甚至主動提醒消費者，避免民眾受騙。

詐騙集團在網路上用盜圖得來的網美照創設IG假網美帳號，發文營造有錢、生活優渥的假象炫富，吸引年輕人追蹤，等累積一定追蹤人數後，就開始分享虛擬貨幣投資的貼文進行詐騙。（資料照，記者翻攝）

2.AI輔助網路輿情監控

假投資詐騙資訊通常透過社交媒體與論壇迅速擴散，AI可結合大數據與情感分析技術，監測投資理財相關話題，辨識虛假資訊來源，並追蹤詐騙訊息的擴散路徑。一旦系統偵測到異常熱門的投資標的或可疑KOL（關鍵意見領袖）推廣高風險投資，便可及時通知社群平台或監管機構採取刪除、屏蔽或警示措施。

3.智能客服與投資教育

結合AI聊天機器人與智能客服系統，可向投資大眾提供正確的理財知識與防詐騙資訊。例如，當使用者在社交媒體搜尋某投資標的時，系統可自動彈出風險評估報告，甚至建議投資者向專業機構查證，強化民眾的防詐意識。

AI技術為打擊假投資詐騙帶來革命性變革，若能整合跨部門合作、企業研發與國際協作，藉既有被害人大數據建立全球領先的AI防詐機制，透過大數據分析、異常行為辨識、社交網絡圖譜與智能輿情監控，政府與金融機構可大幅提升偵查與預防能力。我們要提早利用AI技術建構防詐力量，不要等到AI變成詐騙犯罪利器就來不及了！

（作者為管理學博士）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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