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名家分享~廖美》以武器換和平

武器協助戰鬥，和平期待止戰，既要烏克蘭接受談判，又提供烏克蘭武器，不會很反常嗎？
名家分享

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2025/03/12 19:00

◎ 廖美

「以武器換和平談判」，這聽起來有沒有很奇怪？事實上，這是俄羅斯媒體《生意人報》（Коммерсантъ） 對昨天（3/11）烏克蘭與美國在吉達 （Jeddah, Saudi Arabia） 會議結果的定性https://www.kommersant.ru/doc/7565324?from=top_main_1）。

「以武器換和平談判」，是俄羅斯媒體對於美烏在吉達會議結果的定性。（路透，取自貼文）「以武器換和平談判」，是俄羅斯媒體對於美烏在吉達會議結果的定性。（路透，取自貼文）

武器協助戰鬥，和平期待止戰，既要烏克蘭接受談判，又提供烏克蘭武器，不會很反常嗎？

我想，絕大多數國際媒體不會為這個違反邏輯的事傷腦筋，他們會覺得，烏克蘭「本來」就應得到武器援助，只不過川普一聲令下暫停供給，烏克蘭擺低姿態，讓川普有了面子，也就恢復了。

但是，俄羅斯人的看法呢？或者，俄羅斯人無法表達意見，但俄羅斯媒體呢？由《生意人報》對吉達會議的定性，某種程度呈現這場戰爭的荒謬。

《生意人報》立場偏俄羅斯官方 [*自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯國內已經沒有獨立媒體]，但因媒體屬性主要為俄羅斯商業界代言，有了些許自由度。不像塔斯社 （TASS）、俄羅斯新聞社 （RIA Novosti） 和國際文傳電訊社 （Interfax） 因對俄羅斯媒體統一供稿，需要彌合官方口徑，反而沒有在第一時間對吉達會議有任何表達。

關於這陣子川普一頭熱推動的和平談判，俄羅斯媒體大多閉口不談，除了美國暫停烏克蘭軍援一事，有欣喜的報導之外。

面對俄羅斯的侵略行為，烏克蘭國民對抵抗與否已有足夠認識，即使美國暫停軍援，也不至於一夕崩盤。圖為烏國民眾走過切爾尼戈夫設置的陣亡將士紀念座。（美聯社）面對俄羅斯的侵略行為，烏克蘭國民對抵抗與否已有足夠認識，即使美國暫停軍援，也不至於一夕崩盤。圖為烏國民眾走過切爾尼戈夫設置的陣亡將士紀念座。（美聯社）

不過，俄羅斯被烏克蘭打怕了倒有跡可循：比如在歡喜美國停止烏克蘭軍援時刻，「提醒」俄羅斯人，烏克蘭的武器庫存再打幾個月都沒問題 （https://www.rt.com/....../614033-russia-ukraine....../）。

至於烏克蘭人面對暫停軍援的對應呢？

在國際外交上，烏克蘭哭窮，表現亟需援助；但在國內，其國民對抵抗與否已有足夠認識，不至於一夕崩盤。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

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