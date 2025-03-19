有志一「童」》台積電全球市占率再創新高達67.1％、對去年第四季全球營收增長貢獻95.6％

根據TrendForce最新統計，2024年第四季全球前十大晶圓代工廠營收達384.8億美元，再創歷史新高，較第三季增加34.8億美元，增長9.9%。

◎ 童振源

根據TrendForce最新統計，2024年第四季全球前十大晶圓代工廠營收達384.8億美元，再創歷史新高，較第三季增加34.8億美元，增長9.9%。這波成長主要受惠於人工智慧伺服器、旗艦級智慧型手機應用處理器，以及新一代桌上型電腦平台對高階製程晶片的強勁需求，成功抵銷成熟製程市場需求下滑的影響。



去年第四季全球前十大晶圓代工廠營收達384.8億美元，再創歷史新高，較第三季增加34.8億美元，增長9.9%。（取自貼文）

台積電在這波成長潮中展現絕對主導地位，對全球晶圓代工營收增長的貢獻高達95.6%。第四季，台積電營收達268.5億美元，較上一季增加33.3億美元，使全球市占率進一步攀升至67.1%，較第三季提升2.4個百分點，持續擴大與其他競爭對手的差距。

去年第四季，台積電營收達268.5億美元，較上一季增加33.3億美元，使全球市占率進一步攀升至67.1%，持續擴大與其他競爭對手的差距。（取自貼文）

全球前十大晶圓代工廠的總市占率維持在96.2%，市場格局變化不大，唯一的排名異動來自合肥晶超越力積電。然而，除台積電外，其餘主要晶圓代工廠的市占率普遍下滑。三星仍穩居全球第二，第四季營收降至32.6億美元，較第三季微減4,500萬美元，季減1.4%，市占率則從9.1%下降至8.1%。中芯國際與聯電分別下滑0.5與0.4個百分點，其他業者的降幅則介於0.1至0.2個百分點之間。

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從年度趨勢來看，台積電市占率持續上升，從2022年的55.4%提升至2023年的58.9%，並在2024年進一步躍升至64.0%，累計兩年成長8.6個百分點。與此同時，中芯國際是唯一市占率小幅成長的其他晶圓代工廠，從2022年的5.3%微增至2023年的5.7%。

從年度趨勢來看，台積電市占率持續上升，從2022年的55.4%提升至2023年的58.9%，並在2024年進一步躍升至64.0%，累計兩年成長8.6個百分點。（取自貼文）

相較之下，三星的市占率顯著下滑，從2022年的16.0%降至2023年的12.0%，並在2024年進一步跌至9.9%，三年間共減少6.1個百分點。聯電、格羅方德、華虹集團與力積電的市占率亦面臨縮減，聯電自2022年的6.8%降至2024年的5.2%，格羅方德從6.0%下降至4.9%，華虹集團則從3.1%降至2.4%，力積電則由1.7%縮減至0.9%。此外，高塔半導體、世界先進與晶合集成的市占率也微幅下降，分別降至1.1%、1.0%與0.9%。

儘管中國政府持續推動半導體產業發展，但中國三大主要晶圓代工廠的全球市占率並未顯著提升。自2022年的9.6%降至2023年的9.0%，2024年僅微增0.1個百分點至9.1%，顯示其產能仍以低價成熟製程晶片為主，在高階市場的競爭力有限。

儘管中國政府持續推動半導體產業發展，但中國三大主要晶圓代工廠的全球市占率並未顯著提升。（取自貼文）

以中國最大晶圓代工廠中芯國際為例，雖然近年來不斷擴產並獲得政府資金支持，但成熟製程晶片供應過剩導致售價下跌，嚴重影響其獲利能力。2023年，中芯國際營收降至63.22億美元，但2024年回升至80.30億美元，年增27%。然而，毛利率卻持續萎縮，從2022年的38%降至2023年的19.3%，2024年進一步跌至18.0%。根據香港證交所數據，中芯國際2024年尚未審計的淨利潤僅4.9億美元，較2023年的9.0億美元大幅下降45.4%，顯示在全球市場競爭壓力下，中芯國際仍面臨極大挑戰。

（作者為我國駐新加坡代表）

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