Emmy時間》川普非常手段救美財政 台灣財務健全強大

中國政府負債已經是惡名昭彰，但美國聯邦政府負債率竟然還超越了永遠贏兩次的中國，這也就是為什麼密蘇里州法院最近判決中國政府應該賠償州政府240億美元的原因，因為新冠疫情重創美國的程度，堪比一場戰爭。

◎ 胡采蘋

川普到目前為止各種匪夷所思的舉動，看起來就是要拯救失控的美國財政，美國政府舉債36兆多美元，已經是GDP的120%，新冠疫情是非常嚴重的打擊了美國政府的財政。

川普到目前為止各種匪夷所思的舉動，看起來就是要拯救失控的美國財政。（法新社檔案照）

2019年美國的政府債務大致還跟GDP相當，維持在100%的水準，當時已經被很嚴厲的批評了，例如橋水基金的Ray Dalio不但多次痛批，還出書詛咒美國將死於債務。

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美舉債達GDP的120％ 新冠疫情加速財政惡化

120%有多嚴重呢？中國的政府債務遭人詬病已久，中國財政部承認的中央債務是30兆人民幣，承認的地方債務是40兆，官方一口咬定負債率只有67.5%，但是大家都知道中國債務最血淋淋的一塊是「城投債」，地方政府會用各種投資公司去舉債，記在公司帳上，因此中國政府實際的負債率應該是100%。

中國政府實際的負債率 應該是100%

中國政府負債已經是惡名昭彰，但美國聯邦政府負債率竟然還超越了永遠贏兩次的中國，這也就是為什麼密蘇里州法院最近判決中國政府應該賠償州政府240億美元的原因，因為新冠疫情重創美國的程度，堪比一場戰爭。

為了因應美國關稅上調的影響，北京擴大支出，中國預算赤字升至30多年以來最高水位。（歐新社檔案照）

當然美國和中國不同，美國承擔整個美元體系的運作，許多國家是不得不買美債，因為賺了大量的美元，例如台灣，我們的央行滿手美元，因為一大堆企業要把美元換成新台幣回來發薪水、買原料，因此台灣長年盤踞美債十強榜。

也因此美國的舉債空間必然比中國大，因為有眾多買家。然而俄烏戰爭過後也讓俄羅斯、中國、伊朗這些美國潛在的對手國家減持美債，他們不敢買太多美債，不然一旦發生衝突，這些資產可能會被扣押。

美國公債在去年出現了不尋常的連續低價，除了通膨太高、聯準會維持高利率水準之外，另一個原因也是買盤不似過往旺盛。以前中國是第一大持債國，現在中國的持債量已經比第一名的日本少了三百億美元。

聯邦政府發債量屢創新高、買家出手猶豫，這造成了去年債市始終不振的結果。

聯邦政府發債量屢創新高、買家出手猶豫

事實上我很感謝拜登總統四年來恪守反中共的原則，並未因家族生意而放鬆對中態度，然而美國財政的惡化，也實在讓人覺得火燒屁股，萬分擔憂。

川普的很多行為都像瘋子，大刀一砍USAID沒了，衛生環境各種聯邦級研究機構被裁撤、裁員，縮減軍備支出、要求烏克蘭停戰，高舉關稅大旗、遣送非法移民。其中一些措施會對國家有長期的影響，但是短期的衝擊在前，川普只有四年，各種雷霆霹靂手段雖然令人難以接受，但是理解金融市場的人應該能夠看懂。

至於接下來的市場會怎麼走，就留在本週的會員影片裡再談吧。

無論是全球經濟的困局，或是地緣政治的風險，台灣都是遠遠有能力、有實力能應付的優質國家 。（資料照）

最後，台灣的中央政府加地方政府負債不到12兆新台幣，2024年GDP是25兆多，負債率維持在四成多，台灣是一個財務非常強的國家（每次看到縣市首長拿負債和財務紀律做文章，便覺十分可笑）。

台灣負債率維持在4成多 是財務非常強的國家

無論是全球經濟的困局，或是地緣政治的風險，台灣都是遠遠有能力、有實力能應付的優質國家，尤其是全球遭遇風險的時候，台灣應該是趁機投資、擴大實力（因為這種時候資產會變便宜），而不是砍預算、退縮。

你拿著一手難得的好牌，你得要能認識到，好好出牌對我們的未來會有多重要。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書





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