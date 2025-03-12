名家分享～張文義》高鐵延伸宜蘭的必要性? 直線鐵路較符實際需求！

高鐵來到宜蘭有何實質的經濟意義和功能呢？一條高鐵就能帶動科技業或其他產業前來宜蘭投資設廠嗎！即使設廠了，宜蘭在地人才又能有幾人就業呢？

◎ 張文義

30餘年前來到宜蘭，見到地方有識人士極力爭取北宜快速道路，後來變成北宜高速公路。當時建議要思考鐵路的建設。而今，高鐵興建與否成為話題，仍然是鐵路的思考問題，就此而言，宜蘭失掉了30年時間。

2006年，國五北宜段通車和西部公路連結 對宜蘭交通有重大意義。（資料照）

從歷史來看，清治年代宜蘭和台北的連結交通是越嶺山路和海運，主要是人民「自力救濟」的營運方式。進入日治年代的1924年，以「國家主導」方式興建八堵和蘇澳間的宜蘭線鐵路，並和台北及西部縱貫線鐵路連結。

請繼續往下閱讀...

國五通車和西部公路連結 對宜蘭交通有重大意義

2006年，北宜高速公路通車，直接和西部公路連結，和宜蘭線鐵路一樣，不只是宜蘭，更是整個台灣交通上重要里程碑。

交通的方式和興建，除對環境造成影響外，對一個城市的興衰更是息息相關。在地人為此也集思廣益。（取自貼文）

以此來看，高鐵延伸到宜蘭也是交通上重要里程碑。然而，以目前和未來人口成長衰退化，少子化及高齡化的情形來看，不能再以人口高出生率，經濟高成長的思維來看待目前的宜蘭。高鐵來到宜蘭有何實質的經濟意義和功能呢？一條高鐵就能帶動科技業或其他產業前來宜蘭投資設廠嗎！即使設廠了，宜蘭在地人才又能有幾人就業呢？

交通的方式和興建，除對環境造成影響外，對一個城市的興衰更是息息相關。尤其交通的建設和土地開發的結合，其產生的經濟利益龐大，吸引各方政治的角力，容易形成官方決策的壓力和結果。

個人主張拿出台灣地圖來，凝視宜蘭地理位置，在未來的台灣，甚至世界，宜蘭要扮演什麼角色？圖為清治宜蘭地圖 。（取自貼文）

偏處台灣東北封閉性地理環境的宜蘭，為了和台北及西部的交通連結，從清治年代到現代，各有不同的方式，未來是興建高鐵或直線鐵路，公民團体或政治人物，乃至利益集團，各有思考和立場。個人主張拿出台灣地圖來，凝視宜蘭地理位置，在未來的台灣，甚至世界，宜蘭要扮演什麼角色？能扮演什麼角色和功能？角色的認定，影響未來的發展。

從歷史來看，宜蘭不會也無法成為科技或工業縣，也不是農業大縣，30年來，宜蘭不是要觀光立縣嗎？不是要成為宜居城市嗎？如果是這樣，那宜蘭就要往商業城市發展。以此而論，宜蘭要吸引人流進來，人流分為定居及流動二種，宜蘭可以多多興建社會住宅，吸引北台灣人口入住宜蘭，增加在地人口，造就商業和服務業的發展。

30年來宜蘭主打觀光立縣 應往商業城市發展

未來是興建高鐵或直線鐵路，公民團体或政治人物，乃至利益集團，各有思考和立場。（取自貼文）

吸引人口進來宜蘭，要有經濟實惠和便捷舒服的通勤列車，方便宜蘭和台北間的工作通勤。以通勤而言，乘坐高鐵，一般人長期無力負擔，以此來看，直線鐵路，還是比較符合未來大多數人的實際需要。

（作者為宜蘭二二八口述歷史的史料訪問、整理人）

本文經授權轉載自張文義臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法