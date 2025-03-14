自由開講》警惕中共統戰新形式：解析在地協力者的衝擊

◎ 楊聰榮

近年來中共的統戰策略已逐漸從過去直接宣傳的方式，轉變為更加隱蔽且精緻的操作模式。透過在地協力者的協助，他們試圖塑造看似自發性的社會輿論，藉此影響台灣民眾的認知與判斷。這種「在地化」的統戰手法不僅更具迷惑性，也更難以被察覺與辨識，對台灣社會形成潛在威脅。

這些在地協力者的身分多元，涵蓋特定媒體人士、社群網路意見領袖、地方組織負責人以及特定政商人士。他們往往以「關心台灣發展」或「促進兩岸交流」等名義行動，實際上卻在配合中共的政治議程，散布有利於對方的論述與觀點，進而影響社會氛圍與民意走向。

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台積電日前宣布擴大對美投資，國內出現不少「疑美論」，配合中共統戰部在台展開「疑美恨川」認知作戰。藍營名嘴趙少康（見圖）11日就質疑台積電赴美投資是否涉犯外患罪，「魏哲家是不是應該抓起來」？（資料照）

中共透過在地協力者進行統戰的操作方式主要包括輿論引導與議題操作。輿論引導方面，他們會刻意放大社會負面消息、製造對立與對抗氛圍，並淡化有關中共威脅的論述，藉此動搖民眾對政府的信任。議題操作上，則透過選擇性報導、扭曲事實真相與混淆視聽等手段，影響民眾對兩岸議題的理解與判斷，營造對中共有利的輿論環境。

為有效防範這類統戰手法，台灣社會需從多方面著手。首先提升公民意識至關重要。強化媒體識讀能力、培養獨立思考與建立事實查證的習慣，能幫助民眾更理性地面對資訊與輿論。其次政府應完善相關法律制度，強化執法效能，並建立有效的監督機制，以應對潛在的滲透風險。同時社會也需建立更完善的防護網絡，透過預警系統、強化社區意識與促進公民對話，降低統戰操作對社會造成的衝擊。

中共對台操作「疑美恨川」認知作戰，在地協力者配合中共操作影響輿論，欲動搖民眾對政府的信任。圖為立院國民黨團日前召開記者會，質疑「台積電變『美』積電？！國安拉警報」。（資料照）

在因應策略上，政府層面應加強對統戰活動的監控與應對，建立跨部會合作機制，並提升情資蒐集與分析能力，快速反應各種統戰威脅。而民間層面則需提高警覺性，善用事實查核資源，並以理性態度討論兩岸議題，避免被不實資訊所誤導。

面對日益精緻化的統戰手法，台灣社會必須提高警覺，並建立更完善的防護機制。唯有全民共同努力，才能有效防範中共透過在地協力者所進行的滲透與影響。維護民主與自由的社會價值，需要每位公民的持續關注與積極參與。我們不能低估統戰工作的危害，也不可忽視在地協力者對社會可能帶來的分化效應，唯有團結一致，才能守護台灣的民主與安全。

（中台灣教授協會理事長，台師大教授）

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