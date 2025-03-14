自由開講》自由的界線

◎ 宋辰裕



自1992年民主化以來，台灣歷經三十餘年的發展，成功脫離威權統治走向民主自由。然而，台灣的民主走到今日，似乎遇上許多瓶頸。當人民越習慣民主這套遊戲規則，越懂得守護自己的權利，當政府在立法時稍有侵犯人民權利的跡象，便會引發社會強烈反彈。筆者認為，隨著時代與環境的變遷，科技及資訊的進步大幅改變人類的生活模式，變得更加複雜多元，而這份所謂「自由」權利，也逐漸影響國家安全及政府運作，使政府必須思考是否該透過立法限縮人民的部分權利，來保障市民社會的最大安全，而人民的權利與公權力的行使又該如何劃出界線，也成為當代台灣最重要的議題。

習近平將「統一台灣」視為終極目標，對台灣進行「意識形態」與「認知作戰」，試圖影響台灣民眾的思想，抖音就是重要工具之一。（歐新社）

以近年來爭議最大的抖音禁用議題為例，自中國國家主席習近平上任以來，以「中華民族偉大復興」為核心口號，將「統一台灣」視為終極目標。中國政府透過「意識形態」與「認知作戰」，試圖影響台灣民眾的思想，抖音便是其中的重要工具之一。這個短影音平台表面上是人們娛樂消遣的場所，實則暗藏統戰思維，藉由語言、文化、歷史等訊息，潛移默化地拉近台灣與中國的距離。

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此外，假訊息與假新聞層出不窮，特別是在選舉期間，更有意圖影響台灣民眾投票行為。更令人憂慮的是，抖音平台能輕易蒐集用戶資料，透過大數據分析用戶喜好，進而推送特定訊息，展開更具針對性的認知作戰。因此，政府應審慎評估，並透過適當立法來限制抖音的影響，以維護國家安全。

抖音（TikTok）平台暗藏統戰思維，藉由語言、文化、歷史等訊息，潛移默化地滲透台灣，危害國家安全。（資料照，路透）

然而，當禁用抖音的議題一出，立即引發部分人士的反對聲浪。他們主張，表現自由與言論自由乃憲法賦予的基本權利，政府不應透過公權力來限制人民使用某些平台。筆者認為，憲法的存在目的是為了保障人民的基本權，並防止公權力無限擴張，但如今在科技網路進步的世代，使有些不當使用者企圖利用科技危害國家社會安全、影響國家運作的穩定。政府若能「有限度」地行使公權力，適度管制特定平台的使用，不僅是為了反制「認知作戰」，更是保護人民基本權的一種手段。因此，政府應加強與社會溝通，確保立法能獲得民意支持，避免有心人士製造社會紛亂，危害公共安全。

民主國家保障人民基本權乃是普世價值，但當人民期望政府減少干預時，卻可能因境外勢力的滲透，導致國家社會秩序受到威脅。因此，筆者認為，任何基本權利都應有適當的限制，並隨時代變遷而調整，否則可能導致社會失序。政府作為國家治理的核心，應審慎評估如何在維護民主自由與保障國家安全之間取得平衡，帶領台灣邁向更穩定、更進步的未來。同時，人民也應以理性角度討論公共政策，與政府共同努力，為台灣創造更美好的未來。

（作者為政治系學生）

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