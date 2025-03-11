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名家分享~童子瑋》「誰在為基隆決定方向？」 基捷不是侯友宜的捷運！

我真的很想知道，我們到底是要蓋捷運，還是要蓋足球場？一個捷運的工程，新北市還能踢球踢到中央去，也太離譜了。
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2025/03/11 17:05

◎ 童子瑋

我真的很想知道，我們到底是要蓋捷運，還是要蓋足球場？一個捷運的工程，新北市還能踢球踢到中央去，也太離譜了。

昨天我在臉書上告知市民朋友，新北市將基隆捷運規劃的經費，從697億增加到1,261億，中央表達意見，希望按照原訂預算規劃後，新北市竟然擅自決定基隆段將採先設計標、後工程標的方式來進行，而不是採用統包工程執行。

新北市長侯友宜受訪強調，基隆捷運目前都按照計畫期程來推動，希望中央能儘速核定，才能進行後續發包。（記者羅國嘉攝）新北市長侯友宜受訪強調，基隆捷運目前都按照計畫期程來推動，希望中央能儘速核定，才能進行後續發包。（記者羅國嘉攝）

侯友宜市長出來受訪時，說「目前都按照計畫期程來推動」，還繼續提說希望中央能儘速核定，才能進行後續發包。

而另一邊，交通部鐵道局發布的新聞稿講了三個時間點。

第一個時間點：去年 12 月，新北將最新經費（1261.54億元），提報交通部轉陳工程會審議，經費超過原本核定的經費額度（696.89 億元）。

第二個時間點：今年 1 月，交通部將各單位審查意見函復新北市政府，請該府補充修正後再報。

第三個時間點：今年 2 月，新北市政府再次陳報 696.89 億元的經費，目前正由交通部鐵道局審議中。

而且，交通部還說，如有經費或期程調整之必要，應由新北市政府循程序提報修正計畫，而非於工程經費審議中調整。

假設交通部講的是事實，那我就覺得奇怪了。

如果 2 月說可以用 697 億做完計畫，為什麼去年 12 月要漲價到 1,261 億？

如果重新提過 697 億的計畫預算可以做，為什麼基隆捷運就是不能跟用統包工程執行？這是誰的決定？

如果正式程序要求，新北市必須提報修正計畫，那為什麼新北市要偷偷摸摸在工程經費審議中調整？

侯友宜市長說「目前都按照計畫期程來推動」，我想請問，這都是侯友宜市長「你的計畫」嗎？

那麼為什麼，基隆市的未來，要按照你的計畫來規劃？

基隆捷運是一條能真正幫助城市發展的捷運，更是基隆觀光、產業、城市發展的通道，不是侯友宜的捷運。（取自貼文）基隆捷運是一條能真正幫助城市發展的捷運，更是基隆觀光、產業、城市發展的通道，不是侯友宜的捷運。（取自貼文）

說到底，根本的問題還是應該是一貫立場，基隆捷運就是要進火車站，不管是當初反對進火車站、還是最近提不可行的安樂區路線，一個重大工程最耗時耗力的不外乎兩件事，『徵地』與『環評』這些都是造成新北市不想玩下去的真正原因，不應該因噎廢食，用現在換未來。

畢竟捷運建設的工程一蓋都是數年起跳，對未來的通勤族來說、對想在基隆發展的產業來說、對未來的基隆市民來說，越早確定，對規劃未來才有幫助。

我想有很多市民跟我一樣，我們都是真心希望，基隆能夠有一條真正幫助城市發展的捷運，這條捷運不只承載學校跟上班的通勤，更是觀光、產業、城市發展的通道

未來，從南港園區、內湖園區、汐科，台北跟新北趨向飽和是必然，而產業廊帶一定會往基隆移動，但問題是，到那個時候，我們準備好了嗎？

城市的領導人，應該要思考這個問題，也要看見已經近在咫尺的機會，對一個人來說，十幾年可能很久，但對城市來時，十幾年很快。

建設確認一步到位，而不是一直停留在口號、理念跟夢想，這才是領導者應該給基隆市民的承諾

（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

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