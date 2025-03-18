自由開講》從「法稅228」侵害人權事件談起

◎ 陳逸南

1996年底發生的「太極門案」衍生的稅務冤案，被喻為「法稅228」，迄今仍未完全平反。2月28日聯合國NGO世界公民總會等民間團體舉辦「2025年和平紀念日論壇」探討「終結國家霸凌 實現轉型正義」等議題。照理說，國家機關應該守法，政府有依法行政的責任，如果行政處分違法，自不應以時效或已執行為藉口而拒絕糾正其錯誤。行政程序法第117條給予行政機關得以自我糾錯（依職權撤銷）的機制，絕不能成為空談。

「太極門案」衍生的稅務冤案，被喻為「法稅228」，迄今仍未完全平反。圖為太極門、法稅改革聯盟等團體，建請政府平反太極門冤案，扭轉台灣國際人權形象。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

在民主法治制度下，行政處分之司法審查是常態，一件行政法院之判決，基本上係行政機關的一種制衡。如果行政法院已判決撤銷違法行政處分，乃屬實現權力制衡的功能，行政機關應該受到絕對的拘束；相對地，如果駁回人民原告的訴求，維持原行政處分，行政法院只是否認了人民原告的請求，但並不代表擔保了行政處分的正確性。

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再者，基於法治國家要求「國家機關應守法」的觀點，行政機關知悉其行政處分有違法，得依職權自行為一部或全部之撤銷。就此行政秩序法第117條前段規定：違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。

事實上，太極門案81年度的綜所稅是明顯的「被枉課」的違法行政處分，其原因為為中區國稅局的違法課稅處分，台中高等行政法院93年度訴字第131號判決及最高行政法院95年度判字第2066號判決的「枉法裁判」所致，令人不服與遺憾。

平心而論，太極門稅務冤案，民國80~85年度係不同年度基於同一事實所作之核課，後來81年度案掌門人財產遭到違法拍賣收歸國有，其他年度均已更正為零，此結果明顯超出常理，也有違憲之處，受害人只有走入憲法法庭，尋求救濟。因為「人民權益的保護」大於「法的安定性」，是法治國原則之一，太極門稅務冤案是嚴重的人權侵害案件，受害人必須討回公道。

（作者為仲裁人）

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